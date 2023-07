Android, con questo trucco sarà difficile rubarti il telefono

Subire il furto del proprio smartphone è sicuramente uno degli incubi più grandi al giorno d’oggi, ma con questo trucco eviti problemi.

Al giorno d’oggi gli smartphone sono i nostri compagni di vita più cari e anche separarcene per qualche minuto sembra un vero e proprio incubo.

Per questo motivo li teniamo stretti gelosamente, cerchiamo di non lasciarli incustoditi su un tavolino o su una scrivania e soprattutto quando siamo in giro cerchiamo di non farcelo rubare.

Purtroppo però può sempre capitare che qualche malintenzionato ci rubi il nostro caro smartphone.

Quando questo succede, oltre che correre a sporgere denuncia di furto, possiamo anche mettere in pratica alcune soluzioni per rintracciare il nostro smartphone.

I cellulari più moderni, infatti, hanno dei sistemi di GPS integrati che possono aiutarci a capire dove si trova il nostro smartphone rubato e nel caso, se non è troppo pericoloso, andarcelo a riprendere. Mai come in questi casi, però, è meglio prevenire che curare ed è per questo motivo che ci sono dei trucchetti che rendono difficile il furto dello smartphone.

Tieni al sicuro il tuo smartphone con queste impostazioni

Il nostro smartphone non ha un antifurto integrato, ma può essere dotato di alcune impostazioni che ci torneranno utili nel caso finisca in mani sbagliate. Una volta che il nostro cellulare viene rubato è davvero complicato rintracciarlo, ma possiamo comunque mettere in pratica dei trucchetti per rendere la vita più difficile ai ladri e allo stesso tempo salvaguardare i nostri dati personali.

Nella maggior parte dei casi, quando avviene un furto di smartphone, i ladri agiscono sempre allo stesso modo: disattivano la connessione a internet oppure spengono il cellulare per non farsi rintracciare, dato che il loro intento è molto probabilmente venderlo e farci dei soldi facili.

Se invece attiviamo queste impostazioni che vi diremo di seguito i malintenzionati non potranno né spegnere né disattivare la connessione del cellulare così facilmente.

Attiva questi trucchetti su Android contro i furti di smartphone

I trucchetti e le impostazioni che vedremo oggi si trovano sugli smartphone che hanno il sistema operativo Android, quello più diffuso al mondo.

In particolare parliamo dei telefoni cellulari appartenenti al marchio Samsung e Xiaomi, entrambi dotati di questi sistemi di sicurezza.

Se avete uno smartphone Android andate nelle Impostazioni e successivamente cliccate sull’opzione “Schermata di blocco“, dopodiché cliccare su “Impostazioni blocco sicuro. Da qui bisogna attivare le prime tre opzioni, ovvero “Blocca subito con tasto laterale”, “Blocca rete e protezione” e “Ripristino impostazioni automatiche. In questo modo il ladro non potrà disattivare la connessione o spegnere il telefono senza prima inserire il codice PIN di sblocco.