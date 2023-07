La tua casa appare se Google Maps? Il trucco per rimuoverla e tutelare la tua privacy

Tutti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita a cercare la nostra casa su Google Maps, ma sai che esiste un modo per toglierla?

Google Maps è sicuramente tra i servizi più utili dell’intero mondo del web, un navigatore satellitare che ci permette non solo di avere indicazioni precise su dove siamo diretti, ma anche di visitare l’intero pianeta grazie alle foto scattate dalla celebre Google Car.

La maggior parte delle persone, però, si divertono con Maps soltanto nel cercare luoghi assurdi in giro per il mondo, o semplicemente vedere la foto della propria casa. È sempre emozionante vedere la propria abitazione registrata tra le foto di Google Maps, ci fa sentire parte del mondo e ci dà quel senso di importanza che prima non avevamo.

Per altre persone, invece, si tratta di una violazione della privacy e provano fastidio a vedere il luogo dove vivono così spiattellato per la disponibilità di chiunque. Se rientrate tra queste persone c’è una buona notizia per voi: esiste un trucco per farla rimuovere da Google.

Con questo trucco nessuno più potrà vedere la tua casa

Chi ha utilizzato almeno una volta nella vita la funzione “street view” di Google Maps si sarà sicuramente accorto che l’azienda tende a oscurare i volti delle persone. Questo ovviamente per motivi di privacy dato che in Italia è illegale scattare foto alle persone senza il loro consenso e pubblicarle sul web. Per evitare grane legali allora Google ha optato per questa soluzione, ma per quanto riguarda le case?

Le case sono strutture e di conseguenza Google non è obbligata a oscurarle dato che servono per dare quante più informazioni possibili sui percorsi da seguire. Nonostante questo però molte persone non si sentono al sicuro vedendo la propria abitazione fotografata da diverse angolazioni, ma per fortuna esiste un trucchetto che non tutti conoscevano.

Come fare per cancellare la propria casa da Google Maps

Se vuoi definitivamente oscurare la tua abitazione dalle mappe di Google Maps allora tutto ciò che devi fare è andare sull’applicazione in questione e cercare il tuo indirizzo di casa.

Una volta individuata la foto della tua abitazione bisogna andare in basso a destra e cliccare su “Segnala problemi“.

Tra le varie impostazioni di Google Street View c’è anche l’opzione “Richiedi sfocatura” che oltre a suggerire l’oscuramento del volto di una persona, è possibile far oscurare a Google anche degli oggetti personali, la propria auto e soprattutto la propria casa.

Ciò che dobbiamo fare è solo fornire una descrizione dettagliata della nostra abitazione per far sì che Google capisca che quella è veramente la nostra casa.