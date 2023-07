Come si svolge una giornata di lavoro di Chiara Ferragni? L’influencer svela tutto quello che nessuno si aspetta

Vi siete mai chiesti che funziona una giornata di Chiara Ferragni? La celebre influencer ha deciso di svelare la verità, guardate.

Nel corso degli anni il suo si è affermato come uno dei volti più celebri in assoluto. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla da tutto il mondo, senza perdersi nessuna delle sue nuove avventure. Proprio a loro di recente la Ferragni ha deciso di mostrare una sua giornata tipo, avete visto che cosa fa?

La celebre influencer non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per un motivo o per un’altro ormai non si fa altro che parlare di Chiara Ferragni, diventata una vera e propria celebrità. Modella, influencer, conduttrice e chi più ne ha più ne metta, l’imprenditrice lombarda ne ha fatta di strada negli anni.

Oggi tutti la conoscono come l’influencer italiana per eccellenza, famosissima anche ben oltre i confini nazionali. Tra sfilate di moda e riunioni con il suo nutrito team, la Ferragni passa da un impegno ad un altro. Ma sapete come sono strutturate le sue giornate?

Chiara Ferragni, svelato cosa fa in una giornata tipo

Grazie al web finalmente il mistero è stato svelato! A mostrare le sue giornate è stata la diretta interessata che, per mezzo di un video condiviso sui social, ha dato una risposta ai tanti fan che se lo domandavano: ma che cosa fa Chiara Ferragni in una giornata?

La giornata della nota imprenditrice digitale inizia con un buon caffè e una brioche, rigorosamente nel suo bar preferito. Dopo una ricca colazione, la Ferragni ha le energie giuste per affrontare gli impegni della giornata. I vari impegni di lavoro la portano spesso in giro per varie città, per questo motivo la bella Chiara arriva spesso stanca alla fine della giornata.

Dopo i vari impegni di lavoro, la Ferragni torna a casa e si cambia per uscire. Il tutto è stato documentato proprio dall’influencer, che ha realizzato il filmato insieme a BMW. Nelle immagini, infatti, si vede che la nota imprenditrice utilizza un’auto del noto brand tedesco per destreggiarsi tra i suoi vari impegni.

Nata a Cremona nel 1987, Chiara Ferragni è stata una pioniera del web. La sua fama è nata ormai parecchi anni fa grazie al suo blog, diventato poi una miniera per la nota influencer. Non contenta dei successi ottenuti sul web, la Ferragni ha deciso di allargarsi anche al mondo del piccolo schermo.

Solo qualche mese fa la Ferragni è stata tra le co-conduttrici al Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi nel corso della prima e dell’ultima serata.