Un posto al sole anticipazioni: Rossella al bivio, la scelta si avvicina

Continuano le puntate di Un Posto al Sole e sono state divulgate le attesissime anticipazioni sui prossimi episodi. Ecco cosa accadrà.

La nota soap opera italiana ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico italiano, e lo ha fatto grazie alla bravura degli attori e all’originalità dei suoi contenuti. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da assistere ai vari colpi di scena e alle tante sorprese che vengono raccontate ad ogni puntata.

Le novità sono insomma sempre dietro l’angolo, e i telespettatori non aspettano altro che scoprirle. Cosa succederà durante le prossime puntate? A rivelarlo sono state le anticipazioni, che prevedono degli avvenimenti che lasceranno di stucco i fan.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole: Rossella deve scegliere

Durante gli episodi che sono già andati in onda nelle scorse settimane, l’attenzione si è focalizzata soprattutto su Rossella che si è vista costretta ad affrontare le varie difficoltà della vita. Dal punto di vista professionale, la ragazza era abituata inizialmente ad essere apprezzata da Ornella ma adesso deve conquistare anche l’approvazione del nuovo primario Luca De Santis.

Non è per niente semplice, e bisogna lavorarci parecchio. A mandare in tilt la protagonista è però la sfera sentimentale: lei è infatti legata sentimentalmente – ormai da molto tempo – al medico Riccardo Crovi con cui ha in realtà un rapporto molto burrascoso. Ultimamente la fanciulla si è però avvicinata molto all’amico Nunzio Cammarota, e questo ha confuso parecchio Rossella.

Da un po’ di tempo, è anche entrata in scena l’amica infermiera Ada, che ha svelato di provare dell’interesse verso Nunzio. Durante gli episodi che andranno in onda nei prossimi giorni, la stessa Ada continuerà a cercare di conquistare il giovane chiedendo aiuto e sostegno proprio dalla sua amica. Sembrerebbe quindi che tra l’infermiera e Nunzio possa succedere qualcosa, ma c’è curiosità nel sapere come reagirà Rossella, che continuerà intanto a litigare con Riccardo per motivi lavorativi.

La ragazza non saprà quindi chi scegliere tra il suo storico fidanzato e il suo amico di sempre: le anticipazioni dicono che la fanciulla si presenterà a sorpresa a casa di Nunzio. Cosa succederà a quel punto? Non resta che attendere per scoprirne di più. Le novità non sono di certo finite qui e continueranno a sorprendere tutti i fan più affezionati, soprattutto coloro che amano il personaggio di Rossella e che vogliono senz’altro vedere la ragazza felice.