Stop al calcare nel ferro da stiro: il trucco per rimuoverlo in un attimo

Il calcare nel ferro da stiro non è solo fastidioso ma è un grande problema che rischia di rompere definitivamente l’elettrodomestico.

In alcuni casi, soprattutto nei modelli classici, tende a formarsi spesso e non solo rallenta la funzionalità nello stiro ma progressivamente compromette il prodotto fino a renderlo inutilizzabile.

Le formazioni di calcare sono un problema che affrontano tutti coloro che hanno un ferro. Con i dovuti accorgimenti si va a risolvere il problema ma con piccoli trucchi si può intervenire per rimuoverlo immediatamente.

Ferro da stiro con calcare: come fare

L’acqua causa il calcare nel ferro da stiro, purtroppo è una condizione che vale per ogni prodotto, da quello più economico a quello di ultima generazione. Sicuramente i ferri con caldaia o comunque quelli moderni hanno il sistema di controllo del calcare che aiuta, tuttavia non risolve il problema, ne diminuisce piuttosto la percentuale.

Il calcare è un problema, non solo perché piano piano ostruisce il funzionamento del ferro ma poi perché di fatto può portare alla rottura dello stesso, il mancato passaggio dell’acqua e la necessità di portarlo in assistenza. Il metodo di uso più comune è andare a usare dell’acqua demineralizzata, però questo è un costo, oltre ad un onere aggiuntivo. Certo, sicuramente è un beneficio perché non essendoci minerali non si generano le croste nel serbatoio e soprattutto non si hanno problemi con macchie sui vestiti.

Per ovviare al problema senza spendere troppo c’è un semplice trucco, il bicarbonato di sodio. Questo è sempre un valido aiuto a casa, basta solo acqua fredda e bicarbonato. Si prepara la miscela, si intinge un panno morbido e poi si passa sulla piastra esterna. Il calcare poco alla volta viene via. Si può anche usare una spugnetta abrasiva se la situazione è così da molto tempo.

Si possono anche fare dei lavaggi interni con l’aceto, questo serve soprattutto per le componenti interne quindi per sbloccare il flusso d’acqua e del vapore. Però dopo bisogna lavare bene altrimenti si rischia che tutto puzzi d’aceto. Quindi è un procedimento da fare con molta calma.

Questi accorgimenti, se fatti periodicamente, permettono di usare l’acqua del rubinetto senza alcun problema o limitazione per ottenere sempre un prodotto perfetto, a lungo. Ci sono poi strumenti appositi in commercio che consentono di fare lo stesso come le spugne per la pulizia della piastra ma sono sicuramente più costose e contengono sostanze acide, il bicarbonato, come l’aceto, sono invece totalmente innocui.