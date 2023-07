Pavimenti, è meglio utilizzare lo straccio o il mocio? La rispoosta vi stupirà

Per pulire i pavimenti oggi ci sono tanti prodotti differenti, i più gettonati sono il mocio e il classico straccio.

Non hanno la stessa funzionalità e permettono di godere di pregi differenti, tuttavia molti cadono in errore, senza considerare di cosa hanno bisogno e soprattutto su che tipo di pavimento vanno a intervenire.

Questo è un dettaglio imprescindibile, lavare un parquet, il marmo o il cotto non richiede gli stessi strumenti né gli stessi prodotti.

Mocio o straccio: cosa è meglio per il pavimento

Per la pulizia dei pavimenti, tra i tanti prodotti disponibili, ce ne sono due che se la giocano a pari merito: da un alato il mocio e dall’altra lo straccio. Da sempre ovviamente il mocio viene annoverato per le sue capacità pulenti rapide perché di fatto si strizza da solo, si bagna nel secchio, talvolta ha delle piccole protuberanze per “grattare” la pavimentazione.

È perfetto? Non del tutto. Lo straccio nel senso classico del termine non è altro che un lembo di tessuto che si bagna di acqua e sapone. Sembra una cosa molto banale tuttavia anche se questo pulisce genericamente, quando si tratta di angolini o punti critici bisogna comunque farlo a mano.

Il mocio oggi ci sembra rivoluzionario ma non lo è, esisteva già nell’ottocento e dopo è stato modificato e migliorato e poi è letteralmente esploso per la sua comodità oggi vanta tessuti differenti, dimensioni variabili e anche tanti plus più tecnici. Lo straccio è molto semplice, lo usavano le nonne e si usa ancora oggi. Il mocio quindi sicuramente è la soluzione migliore in termini di comodità perché si fa molto prima, non c’è bisogno di doversi piegare ogni volta nel secchio per poterlo bagnare e strizzare e si fa molto prima.

Di contro però il mocio non va bene per pulire gli angoli della casa, comunque tende ad accumulare lo sporco nelle fessure e bisogna passare a mano con uno strofinaccio apposito e comunque deve essere lavato altrimenti rischia di annidare tutto lo sporco internamente.

Quindi è tutto molto relativo, non esiste un vincitore assoluto ma per pulire bene andrebbe usata la combinazione mocio e straccio. Il mocio per lavare la pavimentazione mentre lo straccio per fare tutti gli angoli della casa, i punti più critici da gestire dove risulta difficile eliminare lo sporco che si annida. Se poi non si ha tempo, allora il mocio è sicuramente la soluzione migliore.