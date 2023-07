Sporco che si infila sotto le unghie: come prevenirlo e come eliminarlo per evitare figuracce

Le unghie sono una parte del corpo che tende ad accumulare molto sporco a causa dell’uso continuo delle mani.

Questo accade a tutti, che si tratti di unghie lunghe o corte e non è affatto gradevole, anche per gli altri. Vedere unghie annerite o visibilmente sporco non fa fare una bella figura.

Meglio evitare il problema facendo sempre attenzione anche perché, oltre ad essere sintomatico di sporco, è anche un problema di salute perché le unghie possono portare allo sviluppo di germi e agenti patogeni che finiscono ovunque.

Unghie sporche: come prevenire il problema

La cosa importante è prevenire le unghie sporche quindi evitare proprio che questo accada. Una manicure almeno una volta al mese, che si faccia a livello domestico o in un centro, è sempre una buona idea.

Ogni giorno poi si possono attuare degli accorgimenti, soprattutto se si ha la tendenza ad accumulare sporco sotto le unghie. Questo non accade a tutti, ci sono persone che ne soffrono di più a causa della struttura dell’unghia o perché hanno le stesse molto lunghe. Quando si lavano le mani quindi bisogna aver cura di strofinare bene in prossimità delle unghie, non solo la pelle.

Acqua e sapone non si possono sostituire, sono fondamentali. Durante la giornata va fatto ripetutamente, va bene proteggerle ma nemmeno evitare di lavarle. Altra cosa da non fare è mettere le mani in bocca, questo accumula ulteriore sporco e poi si portano i batteri direttamente a contatto con la cavità orale. Lo smalto protettivo è sicuramente un’idea utile perché permette di tenere meglio a bada la situazione. Anche unghie troppo stressate tendono a sporcarsi molto quindi è bene evitare di fare continuamente trattamenti come gel e colate.

In realtà questo accade spesso anche ai bambini, anche in quel caso è un fatto di pulizia. Le mani vengono utilizzate costantemente per ogni cosa, è chiaro pertanto che vanno lavate molto spesso con il sapone. Se proprio non si riesce a tenere a bada la situazione in questo modo ci sono gli spazzolini per unghie che servono a pulirle proprio al di sotto.

Questi sono molto facili da utilizzare basta soltanto strofinarli sotto l’unghia per rimuovere correttamente tutto lo sporco. Anche gli strumenti da estetista servono, soprattutto per le cuticole che contribuiscono all’accumulo di polvere. Le mani in ordine sono un grande biglietto da visita, così si può avere sempre un aspetto ordinato ed elegante in ogni momento, evitando pessime figure.