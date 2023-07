Filippo Bisciglia, avete mai visto la mamma? Somiglianza incredibile: “Te che sei la mia vita”

Filippo Bisciglia è apparso sui social in compagnia della sua mamma: i due si assomigliano davvero molto. Eccoli, bellissimi.

Il conduttore è sicuramente tra i più amati del panorama televisivo italiano, e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Ha infatti raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione – come concorrente – al reality show Grande Fratello 6.

Da lì il suo percorso è sempre stato in ascesa, e gli ha permesso di diventare il conduttore del reality Temptation Island ideato da Maria De Filippi. E’ inoltre legato sentimentalmente alla showgirl e attrice Pamela Camassa. Molti fan si stanno chiedendo chi sia e cosa faccia la mamma del presentatore, ed è stato proprio il diretto interessato a rivelarlo.

Filippo Bisciglia in compagnia della mamma: chi è la donna

Sul suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore ha postato una fotografia che lo ritrae insieme a sua madre Elisabetta. Bisciglia ha infatti un rapporto molto speciale con i suoi genitori, a cui è molto legato e di cui sente la mancanza quando vola in Sardegna per registrare le puntate di Temptation Island.

Entrambi sono attualmente in pensione: il papà è infatti stato un rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio; la mamma è invece stata impiegata in una ditta. Lo stesso ha adesso condiviso con i fan un momento speciale che ha vissuto con la donna che l’ha messo al mondo, e le ha scritto una dedica speciale. “Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita“, ha infatti scritto lui, “con te che mi hai regalato la vita. Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata tu. Ti amo”.

Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per commentare e per complimentarsi con loro. Tutti hanno infatti notato una netta somiglianza tra i due, ed è anche improvvisamente arrivato il messaggio della mamma Elisabetta.

“Grazie. Sono stata benissimo con te“, ha infatti detto la donna, “i figli forse non capiscono che loro sono la nostra ragione di vita, niente è paragonabile a loro“. Queste parole hanno senz’altro fatto il giro del web e sono subito diventate virali. I followers si sono infatti – ancora una volta – resi conto di quanto Bisciglia sia affezionato ai suoi genitori e di quanto lo dimostri spesso sui suoi profili social. Questa non è stata infatti la prima volta in cui si sia mostrato in compagnia della sua mamma.