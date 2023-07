Chiara Ferragni, festeggia così il compleanno di Matilda: ” Auguri alla mia prima figlia”

La celebre influencer ha deciso di condividere una dedica speciale alla sua prima bambina. Scopriamo insieme i dettagli.

Non capita tutti i giorni di assistere ad una festa di compleanno per un cagnolino, ma è proprio ciò che è successo al tenero animaletto di Chiara Ferragni, che le tiene compagnia da moltissimi anni, ancora prima che diventasse la fashion influencer per eccellenza. In effetti, la trentaseienne ha cominciato a muovere i primi passi sui social nel 2009, quando insieme al suo ex ragazzo, apre The Blonde Salad, un blog dedicato al mondo della moda e dove la stessa Chiara era solita elargire preziosi consigli fashion alle lettrici.

Di lì a poco apre il suo account Instagram, quando ancora quest’ultimo non era così conosciuto. Piano piano si è costruita la sua identità, e ora può contare più di 29 milioni di followers, i quali l’hanno resa l’influencer italiana più nota e amata al mondo. Oggi la Ferragni vanta un vero e proprio impero, con la creazione di un proprio marchio, che porta il suo nome, e che include numerose linee, che includono abbigliamento, gioielli, fino ad arrivare alle borse e alle scarpe.

Per non parlare delle continue collaborazioni realizzate insieme ai brand di fama internazionale. Insomma, una carriera, la sua, inarrestabile. Ma nonostante i numerosi impegni lavorativi, anche lei trova tempo per la sua famiglia, che include anche la prima vera figlia dell’imprenditrice cremonese: il suo cagnolino di nome Matilda, che ha da poco compiuto gli anni.

Un compleanno memorabile

Poche ore fa Chiara Ferragni, insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria, ha organizzato una piccola festa di compleanno, con tanto di torta per la piccola Matilda, la prima figlia “pelosa” di Chiara, che ha compiuto tredici anni. Si tratta dello stesso cagnolino che le ha permesso di conoscere il marito Fedez.

Quest’ultimo nel 2017 il rapper milanese ha pubblicato Vorrei ma non posto, una hit estiva realizzata in collaborazione con Jay-Ax. In questa viene citata proprio Matilda, “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton”. Questo non è stato altro che l’incipit della loro storia d’amore, culminata nel 2018, con un matrimonio memorabile.

Entrambi cercano di tenere sempre aggiornati i fan, condividendo sul proprio profilo futuri progetti lavorativi ma anche momenti passati insieme alla famiglia, include alcune importanti ricorrenze, come il compleanno del cagnolino di Chiara. In onore del tredicesimo compleanno, la fashion blogger ha voluto postare, una tenera foto che la ritrae insieme ai due figli e al bimbo onorario, il cagnolino. Ha anche aggiunto una speciale dedica facendo gli auguri al piccolo animaletto a quattro zampe.