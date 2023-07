Antonella Clerici, la commovente dedica a Bigazzi: ”Ci ho messo tanto…”

La speciale dedica della conduttrice lombarda al suo caro collega ha fatto il giro del web. Ecco come ha voluto ricordarlo.

Sono passati quasi quattro anni dalla scomparsa di Beppe Bigazzi, che ci ha lasciato alla veneranda età di 86 anni. Il pubblico ha imparato a conoscerlo con la sua partecipazione a La Prova del cuoco in qualità di esperto gastronomo, interagendo spesso con Antonella Clerici, che ha condotto il noto programma culinario per ben quindici anni, lasciando definitivamente nel 2018, anno in cui è subentrata Elisa Isoardi. Lo show però ha avuto vita breve a causa dei bassi ascolti, che hanno portato, due anni più tardi alla sua cancellazione.

Durante la permanenza a La Prova del cuoco, Bigazzi è stato più volte oggetto di critiche. Una in particolare ha portato al suo allontanamento dal programma. Infatti, durante una puntata aveva citato un celebre proverbio toscano traducibile così: “Il giovedì grasso chi non ha più carne da mangiare si ciba del gatto”, in riferimento a quando, in mancanza di proteine, ci si cibava anche di gatti.

Questo ovviamente ha sollevato non poche polemiche, le stesse che hanno provocato il suo licenziamento dalla trasmissione, Negli anni trascorsi in Rai però, ha stretto un forte legame con la Clerici, che poche ore fa ha condiviso una commovente dedica, rivolta proprio al gastronomo toscano.

Un messaggio da brividi

Antonella si sta godendo questa pausa estiva trascorrendo le sue giornate insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio, con il quale pochi giorni fa si è recata in una località molto speciale: le Isole Lofoten, un arcipelago della Norvegia. Pochi sanno che lo stesso Bigazzi ha risieduto per circa un anno su una di queste isole.

Ed è anche questa la ragione che ha spinto la conduttrice a visitarle, visto che il gastronomo ne ha sempre parlato con grande entusiasmo. Perciò, la cinquantanovenne ha deciso di condividere alcuni scatti di questa memorabile esperienza, aggiungendo una dedica che ha fatto davvero toccante: “Oggi ultimo giorno alle Isole Lofoten. E’ stato un viaggio di emozioni tra natura selvaggia, fiordi di acqua azzurra, sole a mezzanotte e luce tutto il giorno”.

“E’ stato anche un modo per ricordarti caro Beppe. Tu fosti il primo a parlarmi della magia di queste isole e come per tante cose ne eri stato precursore vivendo un anno sabbatico in questa terra piu’ di 30 anni fa… ho ripensato ai tuoi racconti e mi sono ritrovata nelle tue parole… Ci ho messo tanto ma sono venuta nelle tue adorate Lofoten. Avevi ragione un posto unico al mondo… Un viaggio indimenticabile che non dimentichero’ mai. Grazie”.