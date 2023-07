Uomini e Donne, fiocco rosa per la coppia più amata: la gioia condivisa sui social

Una coppia di Uomini e Donne ha annunciato di aver conosciuto la primogenita Natalia: gli scatti stanno facendo il giro del web. Eccoli.

Il noto dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da assistere ai vari colpi di scena e alle tante sorprese che vengono svelate ad ogni puntata.

Numerose sono infatti state le coppie che si sono formate nel corso delle varie puntate, e che hanno costruito delle splendide famiglie. Tra di loro, spiccano due dei protagonisti più amati: sono più innamorati che mai e hanno anche messo al mondo la loro prima figlia. Ecco di chi si tratta.

Fiocco rosa per la coppia di Uomini e Donne: l’annuncio ha emozionato i fan

A diventare genitori per la prima volta sono stati Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. I due hanno iniziato una romantica storia d’amore nel 2019, dopo essersi conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne ed essersi perdutamente innamorati. Lo scorso marzo, lei aveva svelato – nel corso di un’intervista rilasciata per Verissimo – che i due avrebbero avuto una bambina, e la notizia aveva subito reso i fan al settimo cielo.

L’ex corteggiatrice del programma ha adesso partorito la sua primogenita, e sono stati entrambi i genitori ad annunciare la lieta notizia sui social. Sulle loro Instagram stories, hanno infatti rivelato che la nuova arrivata si chiama Ginevra e Zelletta ha anche scritto una bellissima dedica per la sua compagna.

“Natalia mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“, ha infatti detto lui dopo aver postato una dolcissima foto in compagnia della piccola. I fan non vedono adesso l’ora di conoscere – seppur virtualmente – la loro prima figlia, anche se qualche tempo fa la stessa Paragoni aveva parlato sui social dell’eventualità di mostrare la bambina in rete. “E’ un argomento complicato, difficile“, disse infatti lei rivolgendosi ai followers, “se mi conoscete bene sapete che io sono molto riservata a livello familiare, però non so rispondere in questo momento”.

La giovane donna aveva inoltre svelato che non avrebbe rivelato il nome della nascitura fino al momento del parto, e così è in realtà stato. I neo genitori si sono detti felicissimi per questa nuova felicità che è entrata nella loro vita, e numerosi sono stati i commenti da parte dei fan che si sono detti felicissimi per l’arrivo della piccola Ginevra.