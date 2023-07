Pomeriggio cinque, Myrta Merlino parla delle novità in programma: la trasmissione diversa dalla quella della D’Urso

La nuova conduttrice del noto programma targato Mediaset ha rivelato alcuni dettagli interessanti che caratterizzeranno la prossima stagione.

Sono passate poche settimane da quando è stato annunciato l’addio di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque, dopo ben quindici anni alla conduzione. Un addio che ha scioccato non solo i telespettatori ma la stessa barbarella, la quale pensava di ritornare dopo la pausa estiva con la nuova stagione del programma. Infatti aveva concluso l’ultima puntata salutando il pubblico e dando l’appuntamento a settembre.

E invece nulla da fare. La conduttrice, ha dovuto lasciare Mediaset, la stessa azienda che ha visto nascere la sua carriera televisiva. In realtà il suo contratto scadrebbe a dicembre, ma secondo quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato, la conduttrice avrebbe chiesto la garanzia di un prime time per due anni, qualcosa che l’azienda non si è sentita di accettare.

Perciò le due parti sono state costrette a prendere due strade separate. Pomeriggio Cinque però non è stato cancellato, ma al timone ci sarà Myrta Martino, che ha scelto di trasformare totalmente il format del programma. Scopriamo come.

Un nuovo Pomeriggio Cinque

Dal prossimo autunno sarà Myrta Martino a subentrare alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Infatti Mediaset desiderava rimuovere il trash e la cronaca rosa dallo show conferendogli un carattere più giornalistico. Queste almeno le parole dello stesso Pier Silvio, rimasto profondamente deluso di ciò che ha visto nella scorsa stagione televisiva, dove alcuni reality, secondo lui, hanno oltrepassato il limite della decenza.

Proprio per questo il cinquantaquattrenne ha deciso di dare una scossa al palinsesto, che risulterò abbastanza diverso da quello che i telespettatori hanno visto finora. Uno di questi cambiamenti riguarderà per l’appunto Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta dell’azienda. La nuova conduttrice, riguardo al nuovo ruolo ha espresso la sua gratitudine e la promessa di fornire al pubblico notizie veritiere e fondate, confessando che il mondo del gossip non fa per lei.

Queste le sue parole: “Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore… Ovviamente non mancherà la cronaca, che sarà trattata con serietà, sensibilità e voglia di comprendere, senza spettacolarizzazione“.

Nei piani della Merlino in realtà c’era un altro programma settimanale ma la donna ha confessato di non aver saputo resistere al corteggiamento incalzante di Berlusconi e perciò ha deciso di accettare questa nuova sfida, che la catapulterà da La7 a Canale 5.