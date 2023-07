Uomini e Donne, quale preferisci tra i tre troni? La scelta parla molto della tua personalità

Uomini e Donne, qual è il trono che ti appassiona di più? Scopri un aspetto della tua personalità attraverso il test dedicato al programma di Canale 5.

Appassionati di Uomini e Donne, segnatevi questa data. Stando alle ultime indiscrezioni (riportate da Lorenzo Pugnaloni), la prossima edizione del dating show di Canale 5 partirà già da lunedì 11 settembre. Un’edizione super attesa dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del trono più famoso della tv. Trono separato o unito in un’unica maxi puntata?

Da qualche anno a questa parte, la produzione ha deciso di accorpare trono classico e trono over, registrando puntate uniche, durante le quali tronisti e corteggiatori possono interagire con dame e cavalieri, e viceversa. Ritroveremo questo format anche il prossimo autunno? In attesa di scoprirlo, che ne dici di metterti in gioco proprio attraverso la tua trasmissione preferita?

Con questo simpatico ‘test televisivo’, potrai scoprire un lato di te che forse ancora non conosci. Ti basterà scegliere il tuo trono preferito e, attraverso la risposta, avrai modo di conoscere qualcosa in più su di te. Let’s start!

Uomini e Donne, trono classico, over o misto? Scegli il tuo preferito e scopri chi sei

Se ti manca Uomini e Donne, questo è il posto giusto per te. In attesa dall’inizio della nuova stagione, hai la possibilità di divertirti (e nello stesso tempo conoscerti meglio) proprio attraverso il programma targato Maria De Filippi. Ogni scelta che facciamo, anche quella all’apparenza più superficiale, può raccontare molto di noi. Anche nel caso in cui sei chiamato/a a scegliere quale dei troni di Uomini e Donne preferisci.

Trono over, trono classico o l’unione dei due (trono misto)? La risposta a questo test ti chiarirà un bel po’ di dubbi:

Trono over

Se la tua scelta è ricaduta sul circuito over, puoi ritenerti una persona riflessiva. Nelle situazioni, in particolare in ambito sentimentale, preferisci rimanere sempre sul vago, soprattutto in un primo momento. Come accade a molti cavaliere e dame del parterre, non sempre prendi iniziativa, ma tendi ad aspettare che gli altri scelgano per te

Trono classico

Se sei amante della sedia rossa più famosa della tv, sei una persona decisa, che va dritta al sodo. Se senti di fare una cosa, la fai, senza pensare troppo alle conseguenze. Non ami perdere tempo se il tuo istinto ti suggerisce che non c’è bisogno di indugiare. Proprio come i tronisti che non attendono la fine del percorso per portare via dallo studio la persona di cui si sono innamorati!

Trono misto

Se non riesci a scegliere perché ami allo stesso modo i due troni, puoi ritenerti una persona versatile. Il tuo comportamento varia a seconda della situazione in cui ti trovi e, in base alle esigenze, applichi una modalità differente. Inutile dire che la tua speranza è che a settembre torni il mix dei troni, che rispecchia proprio la tua personalità.