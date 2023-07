La ricetta della marmellata di albicocche senza zucchero sta spopolando: è semplicissima e si conserva per un anno

Fette biscottate e marmellata: che connubio magico! E se la marmellata di albicocche la preparassimo a casa, senza zucchero? Ecco la ricetta.

Iniziare la giornata con una colazione sostanziosa e gustosa fa la differenza. Ci dona le energie necessarie per affrontare tutte le incombenze della vita quotidiana con uno sprint in più. Una delle colazioni più scelte da noi italiani è quella con fette biscottate e marmellata.

E di certo la marmellata di albicocche è fra quelle che piacciono di più, con tanti bei pezzettoni di frutta, morbidi e succosi. Al supermercato si trovano ottime alternative, è vero. Ma la soddisfazione di preparare la confettura in casa è davvero impagabile. Per di più se è light e facilissima da fare. Ecco come preparare una gustosa marmellata di albicocche senza zucchero, perfetta per l’estate e per mantenere la linea con bontà.

Marmellata di albicocche senza zucchero: ingredienti e preparazioni

Versatile, facilissima da preparare e con pochissimi ingredienti: la ricetta della marmellata di albicocche senza zucchero non ha eguali.

Gli ingredienti per prepararla facilmente in casa sono:

1,5 kg di albicocche

30-50 g di succo di limone o mezzo cucchiaino di acido citrico

Dolcificante a piacere (stevia, eritritolo, fruttosio e così via)

Ecco il procedimento passo passo per ottenere la tua marmellata:

Lava le albicocche e privale del nocciolo. Riponile in una casseruola con fondo antiaderente e aggiungi il succo di limone. Accendi la fiamma a fuoco lento fino a raggiungere i 190°C (verifica la temperatura con un termometro), mescolando la frutta di tanto in tanto. Sterilizza tre vasetti di vetro da 1 litro nel forno ad una temperatura di 120°C per circa 15 minuti. Appena la marmellata bolle, aggiungi il dolcificante a piacere e mescola con un cucchiaio di legno; lascia cuocere per altri 15-20 minuti, fino a che la frutta diventa morbida. Riempi i vasetti di vetro quando sono ancora caldi con la marmellata appena tolta dal fuoco. Chiudi i coperchi, copri i vasetti con un panno e lascia raffreddare.

Ecco, in pochi minuti e con semplici gesti avrai pronta la tua marmellata di albicocche senza zucchero, a bassissimo contenuto calorico. Perfetta da gustare anche quotidianamente perché non fa male alla linea. Il suo sapore è davvero delizioso e potrai mangiarla da sola, sulle fette biscottate o anche nelle tue torte (che ne dici di una Sacher light, di una deliziosa cheesecake o di una fragrante crostata?).

Ricorda che questa marmellata si conserva fino ad un anno (se chiusa). Una volta aperta, però, si conserva in frigorifero per un massimo di 3 giorni, purché il vasetto sia ben chiuso. Insomma, con pochi euro si potrà ottenere una marmellata di albicocche senza zucchero fatta in casa, leggera, nutriente e deliziosa per appagare tutti i propri sensi.