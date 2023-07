Telefono bollente per il troppo caldo: i trucchi per raffreddarlo in pochi minuti e non compromettere le sue prestazioni

Durante l’estate è facile che il telefono diventi bollente, questo però danneggia il suo funzionamento ed è anche molto pericoloso.

Bisogna intervenire subito per andare a raffreddarlo, quindi non bisogna continuare ad utilizzare il dispositivo perché possono esserci ripercussioni.

Con pochi e semplici trucchi si può intervenire rapidamente e senza andare a compromettere il dispositivo e il suo funzionamento.

Telefono bollente: come farlo raffreddare subito

Durante il periodo estivo è facile che il telefono risulti molto caldo, soprattutto se lo si utilizza in spiaggia o nelle ore in cui la temperatura è più alta. Per intervenire subito se si avverte che c’è la batteria o comunque il retro bollente bisogna rimuovere la cover che essendo di plastica non permette una refrigerazione adeguata, poi mettere la modalità aereo e posizionarlo in un luogo fresco. In pochi minuti il cellulare tornerà alla sua normale temperatura.

Il problema però non è del tutto risolto perché le temperature troppo calde rischiano comunque di compromettere le sue funzionalità. Si può quindi attivare una modalità di uso generale andando in Impostazioni, Modalità d’uso batteria, quindi su Batteria e poi su Altre Impostazioni. Quindi su Profilo prestazioni e poi su Modalità Light.

In questo modo infatti il telefono e le funzioni in generale andranno a utilizzare la batteria minima e questo eviterà di surriscaldare il circuito anche quando viene utilizzato nelle ore di punta. In alternativa vale anche il semplice Risparmio energetico che svolge la stessa funzione in termini di utilizzo ridotto.

Sembra un intervento semplice ma è sostanziale per la durata della batteria, non solo perché questa si può surriscaldare anche in modo preoccupante, con conseguenze veramente gravi che possono portare alla fusione dei circuiti interni ma anche all’esplosione.

Per tale motivo non va mai sottovalutato il surriscaldamento, se lo notate non continuate ad usare lo smartphone. Da evitare poi anche la carica continua dove il telefono viene lasciato tutta la notte in carica, soprattutto quelli di ultima generazione che si ricaricano in massimo venti minuti.

Questo non fa altro che portare la batteria ad aumentare la sua temperatura, quando fa molto caldo poi questa pratica può risultare particolarmente pericolosa con risvolti importanti. Le temperature, sia troppo calde che troppo fredde, danneggiano i dispositivi e sono pericolose perché possono indurre anche a danni ambientali. Lo smartphone non andrebbe utilizzato in luoghi molto caldi come sulla spiaggia e non andrebbe lasciato sul lettino direttamente ai raggi solari perché può anche esplodere.