Roby Facchinetti, la foto con la moglie (bellissima) per l’anniversario: dedica da brividi

Roby Facchinetti ha fatto una dedica romantica a sua moglie in occasione del loro anniversario: eccoli, bellissimi, insieme.

Il cantante è sicuramente uno dei più amati del panorama musicale italiano, proprio perché ha saputo conquistare i cuori di migliaia di italiani. Lo ha fatto grazie al gruppo musicale Pooh, di cui è sempre stato un valido componente insieme a Red Canzian, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio.

Nonostante siano trascorsi anni dal loro primo debutto, la musica dei Pooh è sempre più immortale e a darne la dimostrazione sono le tappe del tour sold out che stanno realizzando in tutta Italia. Facchinetti è intanto sempre più innamorato di sua moglie e, in occasione del loro anniversario di matrimonio, le ha dedicato delle commoventi parole.

Roby Facchinetti e la donna della sua vita: bellissimi durante il loro anniversario

Il noto cantante è stato sposato in passato con Mirella Costa, con cui ha pronunciato il primo fatidico sì nel 1970 e da cui ha avuto le due figlie Alessandra e Valentina. Il loro matrimonio è però terminato qualche anno dopo, e lui si è legato a Rosaria Longoni con cui non si è mai sposato e da cui è nato il figlio Francesco Facchinetti, diventato anch’egli celebre nel piccolo schermo.

Nel 1989 è invece arrivato il secondo matrimonio con Giovanna Lorenzi, con cui ha messo al mondo i due figli Roberto e Giulia. Proprio con lei ha di recente festeggiato il suo anniversario di matrimonio e, per l’occasione, non ha potuto fare a meno di scriverle una romantica dedica. “Trentasette anni insieme con amore“, ha infatti detto lui, “tanti auguri a noi amore mio, e grazie per tutto ciò che hai saputo e sai regalarmi ogni giorno. Ti amo da morire”.

Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per commentare e per augurare alla coppia ancora tanta felicità. “La bellezza di un amore che dura nel tempo“, ha infatti scritto uno di loro, “Buon anniversario a voi”. E ancora: “Bellissimi, il vostro è un amore eterno. Auguri”, “Buon anniversario a voi Roby”, “Vi faccio i miei più sinceri auguri. Siete una coppia bellissima”.

Lo scatto sta quindi facendo il giro del web ed è subito diventato virale. Attivissimo sui social, Facchinetti pubblica infatti molto spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta d’altronde la presenza di migliaia di seguaci.