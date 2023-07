“Pensavamo di averlo perso”: brutto episodio per Gianni Morandi

Gianni Morandi ha allarmato i suoi fan: ma che cosa è successo? “Pensavamo di averlo perso”, guardate le immagini sul web.

Ormai il noto conduttore televisivo non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Nel corso degli anni Morandi si è affermato come una vera e propria icona della tv nazionale, per merito non solo del talento incredibile ma anche della simpatia e della genuinità che lo contraddistinguono. Molto amato anche sul web, avete visto com’è apparso proprio qui?

Quello di Gianni Morandi figura tra i nomi che hanno fatto da colonna portante alla cultura italiana, dal punto di vista musicale e non solo. Cantante, conduttore, attore e chi più ne ha più ne metta, con il tempo l’artista emiliano ne ha fatta di strada! Oggi tutti lo conoscono non solo grazie alla fama acquisita sul piccolo schermo ma anche per la notorietà conquistata nel mondo del web.

Qui, infatti, Morandi è una vera star, come testimoniano le tante foto e i video che sempre più spesso condivide. Da solo o con l’inseparabile compagna di vita, Anna, l’artista appare nei diversi momenti della sua quotidianità, per la gioia dei tantissimi fan che lo seguono. Proprio a loro non sono sfuggite le recenti immagini, che il cantante ha voluto condividere sui social. Guardate di che cosa si tratta.

Brutto episodio per Gianni Morandi, l’annuncio sui social

Per mezzo di un filmato sul web, Morandi ha voluto dare a tutti la bella notizia. Il suo gattino Lucio, che si era allontanato per un po’, ha fatto finalmente ritorno a casa Morandi. Inutile dire che il conduttore era felicissimo, come si vede bene dalle immagini apparse sul web.

“Lucio era sparito”, ha scritto il cantante emiliano nella didascalia che accompagna il video su Instagram. “Pensavamo di averlo perso”, ha aggiunto Morandi, finalmente felice per il ritorno a casa del gattino. Lucio è uno splendido micio dal pelo grigio e morbido, che ha fatto il suo ingresso nella vita del conduttorice da poco, regalandogli tanto affetto.

Nato a Monghidoro nel 1944, Gianni Morandi si annovera tra gli artisti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Diventato famoso quando era ancora molto giovane, Morandi si è affermato prima nel mondo della musica, grazie alle sue splendide canzoni amatissime ancora oggi.

Con gli anni, l’artista emiliano si è cimentato anche nella conduzione e nella recitazione, con risultati più che straordinari. Impossibile dimenticarlo in film e serie tv di successo, tra cui In ginocchio da te, Faccia da schiaffi, Le castagne sono buone, ma anche In fuga per la vita, La voce del cuore, L’isola di Pietro e tanti altri ancora.