Alba Parietti: “Ero all’apice della mia carriera”, spunta lo scatto inedito che lascia a bocca aperta

Molta attiva sui social Alba Parietti pubblica uno scatto del passato: “Ero all’apice della mia carriera”. Il post conquista i fans!

Volto iconico della televisione Alba Parietti cavalca l’onda del successo da tantissimi anni. Ha dimostrato d’essere un personaggio eclettico e versatile e di poter intraprendere diversi ruoli in tv. Showgirl completa, esperta di calcio, e recentemente anche opinionista Alba è soddisfatta del suo percorso artistico.

Alla guida di Non sono una signora, programma che ha portato sul piccolo schermo il mondo delle drag queen, Alba sta vivendo un momento felice. Il format ha infatti conquistato dati share inaspettati e inoltre è riuscito ad essere tra i primi di tendenza sui social: un traguardo che non si aspettava, ma in cui ha sempre creduto.

“Terzi sul podio degli ascolti. Anche questa volta siamo primi in tendenza su Twitter. Grazie dell’amore che ci dimostrate Non sono una signora. Terzo programma più visto in prime time.” Ha scritto su Instagram la conduttrice. Negli ultimi anni Alba si è sempre dimostrata una persona positiva, nonostante si fosse allontanata dalla tv è riuscita a realizzare altri progetti e adeguarsi anche ai cambiamenti delle nuove forme di comunicazione. Inoltre non ha mai vissuto la competizione con le giovani leve della tv, del resto è una donna bellissima e affascinante nonostante la sua età.

62 anni compiuti da qualche giorno, Alba si è mostrata sui social in perfetta forma. Gli scatti al mare hanno conquistato i fans. Consapevole del suo percorso personale, ma soprattutto artistico la conduttrice nei giorni scorsi ha condiviso sui social uno scatto del passato. La Parietti ha pubblicato una foto in bianco e nero dove appare in tutta la sua sensualità: capelli sciolti, make up sofisticato e outfit in pelle che mette in evidenza le sue bellissime gambe. Il post è accompagnato da una didascalia che esprime appieno il momento felice che la conduttrice sta vivendo.

Alba Parietti: “Non ho più nulla da dimostrare”

“Ero all’apice della mia carriera, avevo più o meno la metà dei miei anni di oggi . Più di 2 terzi della mia vita li ho vissuti lavorando e godendo , come personaggio popolare , o avuto successo quello travolgente che mi ha regalato una carriera che mi ha permesso di presentare e fare tutto , tutto quello che esisteva nella tv…” Ha esordito la showgirl ricordando il tempi in cui era tra i personaggi più in vista e paparazzati del mondo dello spettacolo.

Alba è convinta che oggi non ha più niente da dimostrare, lavora divertendosi e riconosce che la vita le ha dato molto: “Ho avuto tutto ? Non ho più nulla da dimostrare , solo rallegrarmi perché ancora , con più del doppio degli anni che avevo allora , ancora mi diverto lavorando . E so vivere solo così . La vita mi ha dato davvero tanto e a lei e alla Dea fortuna che mi perseguita, sono grata e riconoscente.”