Katia Follesa, cambiamento drastico: capelli lunghi biondi, sembra una Barbie

C’è una foto di Katia Follesa che ha lasciato di stucco tutti sul web: l’avete vista con quei capelli? È identica ad una Barbie, guardate.

Talentuosa, simpatica, affascinante… non esistono abbastanza aggettivi per descrivere Katia Follesa. La celebre comica italiana ha divertito per anni il pubblico del piccolo schermo, che ormai non può più fare a meno del suo sorriso e della sua risata contagiosa. Molto amata anche sul web, è qui che la Follesa ha attirato l’attenzione a causa di una foto molto particolare. Avete visto di che cosa si tratta?

Quello di Katia Follesa si è ormai affermato come uno dei nomi più celebri in assoluto. La comica originaria della Lombardia ha messo in piedi una carriera che, nel corso degli anni, l’ha portata a diventare una star a tutti gli effetti. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla, sia dal vivo che sul web.

Proprio qui l’artista vanta un profilo che farebbe impallidire chiunque, a giudicare non solo dal vasto seguito ma anche dalla quantità di foto e di video che spesso condivide. Tra le varie immagini ne è apparsa una in particolare che non è di certo passata inosservata, a giudicare dalla valanga di reazioni ricevute. Guardate con attenzione.

Katia Follesa come Barbie, il web si scatena

La foto tanto chiacchierata si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Follesa è un’autentica celebrità ed ama interagire con i tanti fan che la seguono, mostrandosi nei diversi momenti della sua giornata, sia lavorativa che privata. Eppure, ai followers non è sfuggito lo scatto più recente.

Si tratta di una foto che la stessa Katia ha condiviso sui social e che la vede protagonista assoluta. Qui la comica lombarda è apparsa con un look pazzesco, identico a quello di una Barbie. Capelli biondissimi e super lunghi, occhi azzurri e sorriso abbagliante, anche la Follesa ha ceduto alla Barbie-mania di queste settimane.

La “colpa” è di Barbie, il film uscito nelle sale italiane solo qualche giorno fa ma che ha già riscosso un successo a dir poco pazzesco. Proprio come la Follesa, sono molte le star che hanno deciso di copiare il look dell’iconica bambola della Mattel, sempre più famosa anche negli angoli più remoti del pianeta.

Nata a Giussano nel 1976, Katia Follesa è una delle comiche più richieste in assoluto. L’artista ha conosciuto la grande fama nei primi anni 2000 quando, insieme a Valeria Graci, forma il duo comico Katia & Valeria. Negli anni la Follesa si è cimentata anche come conduttrice ed attrice, riscuotendo un successo pazzesco.