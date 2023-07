Totò Cutugno e il figlio Nicolò: una somiglianza impressionante

Toto Cotugno ha compiuto 80 anni lo scorso 7 Luglio. Artista tra più popolari della musica leggera ha un figlio, Nicolò, oggi adulto.

Cantante, ma anche autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana Toto Cutugno è molto amato dal pubblico. Ha alle spalle una carriera eclettica e vanta collaborazioni con artisti importanti. Inoltre ha intrapreso esperienze diverse come quella di conduttore.

Da qualche anno si è allontanato dalle scene musicali, ma ogni volta che appare come ospite speciale i telespettatori non mancano di manifestargli il loro affetto. Sulla scena del successo ormai da tantissimi anni Toto Cutugno ha saputo tutelare la sua vita privata: raramente è stato protagonista del gossip.

Nel 1971 è convolato a nozze con Carla. I due sono una coppia solida e dopo ben 52 anni, nonostante gli alti e i bassi stanno ancora insieme. Di Carla si conosce poco, Cutugno non ne ha parlato spesso e lei ha preferito non apparire al suo fianco pubblicamente. E’ certo che la signora Cutugno ha perdonato al marito un tradimento. Il cantante ha infatti un figlio nato da una relazione extraconiugale: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi ha detto è stata quella di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome”, ha dichiarato l’artista in alcune interviste.

Nicolò, questo il nome del figlio di Toto Cutugno, ha 34 anni ed un giovane uomo che ha intrapreso una carriera diversa da quella del cantante. E’ laureato in Economia e commercio ed è molto legato al padre. Di lui non si conosce molto, è apparso in qualche scatto con il genitore e questo rivela che è stato accolto dal padre e dalla moglie in modo molto affettuoso. Non è noto neanche dove abita, e quale lavoro svolga in questo momento. Di certo non è parte del mondo dello spettacolo. Dubbi e incertezze anche sulla madre del giovane che si chiama Cristina.

Toto Cutugno: “Cristina mi ha dato un figlio”

Non ci sono informazioni certe neanche sulla mamma di Nicolò. La donna si chiama Cristina ma non si conosce nulla su di lei. Cutugno ha solo rivelato che desiderava un figlio ed è nato dalla relazione, a quanto pare breve, con Cristina. Storia che ha avuto quando era già sposato. Quando Carla ha saputo dell’esistenza di Nicolò ha invitato il marito a prendersi cura del figlio.

Avrebbe potuto chiedere il divorzio e invece ha perdonato il cantante e oggi hanno celebrato più di 50 anni di matrimonio. Secondo alcuni rumors Carla sarebbe molto affezionata al figlio di Toto Cutugno. Insieme sono una bellissima famiglia allargata.