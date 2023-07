Flavio Insinna, addio all’Eredità ma non alla Rai? Arriva la notizia bomba che non ti aspetti

Flavio Insinna è stato dimesso dalla conduzione de L’Eredità, ma resta un volto Rai: ecco la notizia inaspettata che coinvolge il conduttore.

Subentrato alla conduzione de L’Eredità dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna non sarà alla guida del popolarissimo game show di Rai Uno nella prossima stagione tv. I nuovi vertici Rai hanno rivoluzionato i palinsesti di rete cercando d’apportare cambiamenti e novità. Com’è noto alcuni format come Oggi è un altro giorno sono stati sostituiti, Reazione a Catena andrà in onda fino a Novembre e L’Eredità riprenderà la sua programmazione ordinaria dal prossimo Gennaio, guidata da un noto attore.

Non tutti i cambiamenti sono stati accolti positivamente dall’opinione pubblica, ma anche dai diretti interessati. Insinna tuttavia non ha rilasciato in merito dichiarazioni polemiche e si è dimostrato molto grato alla Rai. L’attore infatti è rimasto a disposizione della rete di stato che non ha mancato di pensare a lui. La dirigenza di Rai Uno ha affidato a Flavio Insinna un programma che sembra perfetto per lui. L’attore condurrà ben tre prime serate, destinate a raddoppiarsi nel corso della stagione invernale.

Flavio Insinna sarà alla guida di Techetechè Show, tre prime serate dedicate alla storia televisiva di tre big della musica e della tv. Il primo speciale andrà in onda il 25 Agosto e sarà dedicato a Gianni Morandi. Le settimane successive saranno protagonisti Claudio Baglioni e Fiorello. Della versione speciale di Techetechetè, che dallo scorso 7 Giugno va in onda tutte le sere dopo il tg1, sono previsti altri due appuntamenti che andranno in onda durante l’Inverno. Insinna ha lasciato il testimone de L’Eredità a Pino Insegno, che condurrà anche la nuova versione de Il Mercante in fiera.

Flavio Insinna: “Mi piace l’immagine del porta girevole”

L’ormai ex conduttore de L’Eredità non sembra aver preso male il cambio di guardia previsto dai vertici Rai. L’artista infatti ha detto si a Techetechè Show. Insinna, che nasce attore, ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Tv Blog che non sente d’essere un conduttore e che il ruolo di narratore lo sente suo:

“Non farò il conduttore, mi piace più l’immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell’intervista, quel duetto, quell’unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche”. Secondo alcuni rumors Flavio Insinna potrebbe tornare anche ad essere protagonista della fiction Rai.