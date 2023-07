Che Dio ci aiuti: torna Suor Angela? Elena Sofia Ricci svela tutta la verità

Elena Sofia Ricci tornerà nei panni di suor Angela? A parlarne è stata proprio lei, che ha confessato qualcosa in più a riguardo.

La nota serie tv Che Dio ci Aiuti ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico, e lo ha fatto grazie all’originalità dei suoi contenuti e alla bravura degli attori. Tra questi c’è stata soprattutto la Ricci, che ha interpretato in modo magistrale il ruolo di Suor Angela, la protagonista della fiction.

L’attrice ha improvvisamente abbandonato la serie e adesso ha rotto il silenzio sulle sue motivazioni e sulle voci che parlano di un suo presunto ritorno. La diretta interessata tornerà nel cast della serie? Ecco tutto ciò che si sa a riguardo. Le sue parole stanno ormai facendo il giro del web.

Elena Sofia Ricci sarà di nuovo Suor Angela? Lo rivela lei

L’attrice è tornata a parlare della sua decisione di abbandonare il cast di Che Dio ci Aiuti, che viene ormai da anni considerata una delle fiction più amate della televisione italiana. C’è adesso molta attesa per l’ottava stagione della serie, che verrà probabilmente trasmessa nel 2025: molti telespettatori si stanno chiedendo se suor Angela tornerà nei panni della protagonista, ed è stata proprio Elena Sofia Ricci a svelare tutta la verità. “Mai dire mai nella vita“, ha infatti detto lei, “la parola Fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente”.

La stessa ha così svelato che lasciare personaggi molto amati è sempre difficile, ma anche necessario, proprio perché si avverte il desiderio di cambiare. Sono quindi poche le possibilità di vederla nuovamente in Che Dio ci Aiuti, ma molti fan credono che potrebbe talvolta comparire come semplice Guest Star. Quali sono però le motivazioni che l’hanno portata a lasciare definitivamente il set?

“Ho voglia di mettermi in gioco continuamente“, ha infatti spiegato la Ricci, “la cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un’altra donna e raccontare anime diverse tra loro“. Nonostante la sua uscita di scena, i colleghi di Che Dio ci Aiuti restano per lei come una grande famiglia.

L’attrice ha infatti confessato di amare molto le sue ragazze, soprattutto Francesca Chillemi che la considera come una nipote. “Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere“, ha continuato l’attrice svelando anche che sono arrivati molti altri personaggi interessanti nella fiction. C’è intanto molta attesa per i prossimi episodi della serie, che hanno in serbo per i fan numerose altre sorprese.