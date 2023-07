Belen Rodriguez, il ritorno rumoroso sui social dopo l’addio a Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata sui social dopo le voci sulla separazione da Stefano De Martino e la relazione con Elio. La show girl argentina è stata molto chiara.

Belen Rodriguez ha preferito fino a questo momento non commentare nulla, nonostante la sua presunta separazione da Stefano De Martino sia al centro del gossip, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. E’, però, tornata sui social e il messaggio è davvero chiaro.

La show girl argentina ha voluto far capire qual è il suo stato d’animo in questo momento e probabilmente non poteva farlo meglio di così.

Belen Rodriguez, dalla rottura con Stefano alla relazione con Elio: il gesto della show girl

Belen Rodriguez è al centro del gossip estivo. Prima sono arrivate le voci di una crisi con Stefano De Martino, crisi che si sarebbe presto trasformata in rottura, a tal punto che lei avrebbe una relazione con un altro.

Dopo qualche giorno di silenzio è tornata a parlare sui social e l’ha fatto lanciando un messaggio piuttosto chiaro. Mentre il gossip sul suo presunto nuovo amore impazza – il settimanale Chi ha pubblicato un servizio in cui Belen è in compagnia di un altro uomo, Elio Lorenzini, in atteggiamenti piuttosto intimi – lei aveva preferito il silenzio.

Adesso ha pubblicato sui social una canzone che appare come un chiaro messaggio alla sua situazione sentimentale. Il pezzo è “Rie cuando puedas”, che in italiano vuol dire “ridi quando puoi“. Ma sono alcune parti del testo a sembrare un riferimento a quanto starebbe accadendo nella sua vita. C’è una parte in cui si legge: “Non significa che mi senta uno schifo“.

Potrebbe essere un modo per voler dire che questa volta sta bene, in passato, infatti, dopo la separazione da Stefano De Martino la show girl – come lei stessa ha raccontato – avrebbe sofferto molto. Questa volta, dunque, potrebbe essere diverso.

Un’altra parte del testo parla delle bugie. Insomma è un testo che, alla luce della situazione attuale, ha una serie di riferimenti che potrebbero essere piuttosto lampanti.

Per ora la show girl argentina, però., non ha affrontato l’argomento in modo diretto. Ha preferito che a parlare fosse una canzone, poi è probabile che con il tempo decida di raccontare qualcosa o comunque confermare la terza separazione da De Martino e la sua relazione con l’imprenditore bergamasco. Non ci resta che aspettare, dunque, che esca allo scoperto per avere la certezza che tutti questi gossip siano veri.