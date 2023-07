“Non ero abbastanza bella”, Sabrina Impacciatore ricorda gli esordi

Oggi attrice internazionale Sabrina Impacciatore ha ricordato i suoi esordi: “Mi dissero che non era abbastanza bella per fare l’attrice”.

Sabrina Impacciatore è oggi una star internazionale, il suo ruolo nella serie The White Lotus le ha dato fama e popolarità e ha rivelato le sue palesi doti artistiche. Prima di conquistare gli Stati Uniti, dove oggi è molto popolare, Sabrina ha sgomitato per affermarsi in Italia. Nonostante gli ostacoli incontrati nel suo percorso professionale ha sempre creduto in se stessa, alcuni no e critiche l’hanno fatta soffrire, ma non l’hanno portata rinunciare al suo sogno di realizzarsi sul set.

Dopo i primi provini in tv, il lavoro di segretaria di redazione a Mediaset ottenuto grazie all’aiuto di Gianni Boncompagni Sabrina è riuscita ad approdare al cinema. Nel 2001 grazie all’Ultimo bacio di Gabriele Muccino ha conquistato il pubblico che le ha riconosciuto talento e professionalità. Oggi è parte del cast della seconda stagione di The White Lotus, interpreta Valentina la direttrice dell’hotel.

In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Sabrina ha rivelato tutto il suo entusiasmo: “È andato tutto oltre le mie aspettative, ma sicuramente ha tenuto fede ai miei sogni”. Ha poi aggiunto: “Sono stata spesso in California, ma dopo la messa in onda del primo episodio, tutti mi hanno riconosciuto. Sono entrata a far parte di un vero e proprio fenomeno culturale che viene seguito con molta passione”.

Oggi per l’attrice de L’Ultimo Bacio è un momento felice, ma non manca di ricordare come all’inizio della sua carriera ha faticato ad imporsi. Ha ricevuto molte porte in faccia. Al Corriere della sera l’Impacciatore ha ricordato quando un aiuto regista ha criticato non le sue qualità artistiche ma l’aspetto fisico: fu un momento difficile per lei. Non credeva più in se stessa e nel suo talento. Quelle parole la ferirono tantissimo.

Sabrina Impacciatore: “Quel giudizio mi ferì tantissimo…”

Aveva solo 18 anni Sabrina Impacciatore quando fece il suo primo provino. Desiderava fare l’attrice ed era determinata a realizzarsi, ma quando le dissero che non era abbastanza bella per questo lavoro ci rimase malissimo: “Quel giudizio mi ferì moltissimo, ma la bellezza è la cosa più relativa che esista al mondo.

In America vado agli appuntamenti e mi dicono ‘You are so beautiful’, non è che credo di essere davvero bella per questa ragione”. Oggi Sabrina è consapevole che la bellezza non è un fatto assoluto, per lei dovrebbe soprattutto emozionare: “…è legata alla possibilità di emozionare. Quella è bellezza per me”.