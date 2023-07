Proteggi la pelle del viso in estate: come preparare una pulizia in casa prima e dopo le vacanze

Preparare la pelle del viso al sole è fondamentale per evitare danni anche molto importanti. La base è una pulizia prima e dopo.

Piccoli accorgimenti che possono facilitare un’abbronzatura omogenea e ben distribuita, senza macchie e senza imperfezioni e anche evitare problemi successivi.

Il sole può essere splendido se preso correttamente, donando alla pelle un colorito dorato e uniforme. Può anche però essere un nemico per il derma, perciò bisogna fare attenzione.

Proteggere la pelle in estate: come fare

Alla normale routine quotidiana va aggiunta una piccola attenzione maggiore durante il periodo estivo e in modo specifico quando ci si espone ai raggi solari.

Quando si parla di esposizione al sole si pensa subito alla protezione, questa ovviamente è importante, ma non basta. La cosa importante è anche andare a preparare la pelle, quindi fare tutto ciò che è importante per renderla pronta all’abbronzatura e successivamente tutto ciò che è utile per tutelare la sua bellezza. Se il peeling normale è molto aggressivo e non è consigliabile perché andrebbe ad esporre troppo la parte più delicata della pelle stessa.

Quello che si deve fare invece è usare prodotti naturali quindi con una pulizia fatta in caso, molto più delicata, che possa aiutare la sudorazione e quindi il ricambio di cellule morte e anche la giusta protezione dall’inquinamento. Con una preparazione adeguata si evitano anche le imperfezioni che possono sorgere dopo l’esposizione solare, ad esempio brufoli, macchie e altri problemi di questo tipo.

Andrebbe fatta almeno una pulizia viso prima delle vacanze e una subito dopo. Non c’è alcun rischio per l’abbronzatura perché quella domestica non è profonda. Per prima cosa bisogna detergere bene il viso e, se truccato, andare a struccarlo completamente unendo prima un’acqua micellare e dopo un latte detergente.

Poi fare un trattamento al vapore per aprire i pori (basta riscaldare una pentola con acqua e poi mettere un asciugamano in testa per generare una cappa di vapore). Quindi dare uno scrub contro le impurità, potete usare anche un prodotto naturale come miele e zucchero. Al termine mettere una maschera purificante ad esempio all’acqua di rose, molto delicata e anche lenitiva. Poi procedere all’idratazione classica con siero, contorno occhi e crema idratante.

Quindi applicare la crema solare. Sarebbe utile non truccare il viso almeno nelle ore successive. Ripetere poi al termine della vacanza scegliendo prodotti leggermente diversi, molto più lenitivi ad esempio l’aloe vera, per poter purificare ma anche idratare molto la pelle a fondo.