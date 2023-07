Samuele Bersani e l’amore per la conduttrice Rai: i motivi della rottura

Samuele Bersani avrebbe avuto in passato una storia d’amore con una nota conduttrice Rai: perché i due si sono lasciati? Ecco il motivo.

Il cantante è sicuramente uno dei più amati del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di persone. Numerosissimi sono infatti stati i suoi brani, diventati tutti delle vere e proprie hit di successo e che vengono sempre più ascoltati da tutti i suoi ascoltatori.

Non tutti sanno che l’artista sarebbe stato in passato legato sentimentalmente a una conduttrice del palinsesto Rai, che è anche lei molto amata nel panorama televisivo nazionale. In tanti si sono chiesti il motivo per cui entrambi avrebbero interrotto la relazione, decidendo di prendere due strade differenti.

Samuele Bersani e la rottura con lei: ecco il perché

Il celebre cantante avrebbe da sempre avuto un legame di amicizia molto forte con la presentatrice Francesca Fialdini, ma alcune voci dicono che i due sarebbero stati insieme e che lui le abbia anche dedicato una parte dell’album intitolato Cinema Samuele. “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita“, dice il cantante all’interno del disco, “mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo“.

Pare quindi che tra i due possa esserci stato qualcosa di più di una semplice amicizia e che il loro rapporto sia volto al termine. Le indiscrezioni dicono che la loro storia possa essere terminata a causa dei tanti impegni del cantante, che sarebbe stato molto preso dalla sua attività musicale e che non avrebbe dedicato molto tempo alla donna. Queste sono solamente rumours, e per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito tutte queste voci che riguardano una loro presunta – ormai terminata – storia d’amore.

C’è infatti da dire che entrambi sono sempre stati molto riservati e che hanno preferito sin da subito restare distanti dalle luci dei riflettori. Tengono infatti molto alla propria privacy e non hanno mai rivelato particolari in più sulla propria vita privata, anche se i fan non fanno altro che ricostruire il puzzle e ipotizzare quello che sarebbe accaduto in passato.

Al momento non si sa inoltre se i due siano fidanzati oppure single, dato che i due personaggi non lo hanno mai confessato. C’è intanto molta attesa per i progetti lavorativi di entrambi, che sono sempre più impegnati con le rispettive attività professionali e con quello che ne consegue.