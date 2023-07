Monica Setta, avete mai visto la figlia? Chi è Gaia, bellissima

Monica Setta ha una figlia che le somiglia molto: chi è e cosa fa la sua Gaia? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla giovane fanciulla.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché ha saputo già dall’inizio attirare l’attenzione di migliaia di telespettatori. Ha infatti raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a vari programmi televisivi come Il fatto del giorno e Storie di Ragazzi.

Oggi è invece la presentatrice di Unomattina in famiglia, il tv show presentato insieme a Tiberio Timperi e che va in onda su Rai 1. Molti fan si sono chiesti spesso chi sia e cosa faccia la figlia che ha messo al mondo: è stata proprio lei a mostrarla sui social, e tutti sono rimasti affascinati dalla sua bellezza.

Chi è Gaia, la figlia di Monica Setta: tutto su di lei

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la conduttrice ha pubblicato uno scatto della sua deliziosa figlia: si chiama Gaia Torlontano ed è nata dalla sua relazione con l’ormai ex marito Giuliano. I due sono infatti stati sposati in passato ma si sono poi separati, decidendo di prendere due strade differenti. Dalla loro relazione è appunto nata Gaia, che è oggi diventata una giovane donna e che assomiglia molto alla sua mamma.

La Setta ha infatti postato una sua fotografia condividendo con i fan il grande amore che sente per lei. Gaia è nata tra il 1997 e il 1998, ed è sempre stata molto riservata, preferendo restare distante dalle luci dei riflettori. Di lei si sa però che ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS e che sta approfondendo la strada per diventare un brillante avvocato.

E’ inoltre noto che mamma e figlia si assomigliano parecchio, e di questo se ne sono accorti anche tutti i fan, che non hanno perso l’occasione per commentare il post e per mettere in evidenza la sua bellezza. “Semplicemente Gaia“, ha infatti scritto Monica Setta come didascalia della foto, ottenendo così numerosissimi apprezzamenti da parte dei followers, che seguono il volto Rai sempre con molto affetto.

Il papà della ragazza è quindi – com’è ben noto – Giuliano Torlontano, il caporedattore del TG5: i due hanno infatti pronunciato il fatidico sì nel 1995, ma si sono lasciati nel 2011 decidendo di intraprendere percorsi di vita differenti. Attivissima sui social, Monica Setta pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa.