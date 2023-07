“Sfocate e con gli occhi chiusi”: Luisa Ranieri e Zingaretti, le foto meravigliose con le figlie

Luisa Ranieri e Zingaretti, una delle coppie più belle dello spettacolo ma avete visto le figlie? Semplicemente meravigliose.

Amatissimi per il loro talento, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti fanno coppia fissa dal 2005. Set galeotto è stata la miniserie Cefalonia e da quel momento non si sono più lasciati. Una storia d’amore longeva caratterizzata da un previo e lunghissimo corteggiamento da parte del Commissario Montalbano nei confronti della sua dama.

A questo riguardo, proprio quest’ultimo, durante alcune dichiarazioni, ha così affermato: “le facevo trovare fiori dappertutto e prenotavo interi ristoranti. Cedette per sfinimento“. D’altronde è difficile rimanere impassibili dinnanzi ad una bellezza come quella di Lolita Lobosco.

Diciott’anni di fidanzamento e undici di matrimonio poiché nel 2012 sono convolati a nozze presso il Castello di Donnafugata, in provincia di Ragusa, durante una cerimonia blindatissima. Dalla loro unione, ecco il frutto dell’amore ovvero le due splendide figlie, tuttora bambine. Le avete mai viste? Naturalmente, data la minore età è difficile rinvenirle in qualche scatto social o quantomeno non è frequente ma una foto inedita pone in luce tutta la loro beltà ed innocenza, tali da lasciare senza fiato, scatenando così una reazione di meraviglia tra gli utenti.

Luisa Ranieri e Zingaretti, la foto con le figlie è virale

Come accennato poc’anzi, il loro amore suscita forti emozioni e fa sognare tuttora i loro fan. Per quanto si cerchi di mantenere una certa riservatezza, innegabile quanto siano sotto i riflettori costantemente e ogni tanto è capitato di ravvisare qualche intervista parlando l’uno dell’altra e viceversa.

Parole di stima e reciproco affetto, equivalenti a delle vere e proprie dichiarazioni romantiche. Genitori che si amano alla follia quale fulgido esempio per le figlie medesime. A tal riguardo, la stessa Luisa ha dichiarato a Verissimo di sentirsi una mamma ‘chioccia’, severa e protettiva allo stesso tempo.

Rare le foto di tutta la famiglia riunita ma ecco emergere uno scatto che lascia stupefatti. Difatti, si sono abbandonati a selfie e foto-ricordo di una bellissima vacanza a Ischia, così almeno hanno riconosciuto alcuni utenti grazie all’iconico paesaggio di sfondo del Castello Aragonese, immortalando anche le bambine.

Ebbene, queste ultime sono due creature meravigliose, la perfetta combinazione di mamma e papà, per quanto qualcuno sui social abbia sottolineato la somiglianza con Luca. Immagini buffe e goliardiche tanto che l’attrice ha descritto così quei momenti: “le foto più belle sono sfocate e con gli occhi chiusi“.

Si voglia così intendere quanto i momenti più belli siano in assoluto quelli spontanei, costituiti da gesti e sguardi espressivi, senza alcuna forzatura. A corredo di tale post tantissimi commenti pronti a inondare il profilo Instagram dell’attrice, rinvenendo così molti complimenti, specialmente riferiti alle piccole, ormai diventate proprio due ‘signorine’. Come evidenziato da una fan, sono cresciute in un battibaleno “ed è per questo che tutti gli attimi vanno vissuti pienamente” prima che il tempo scivoli troppo in fretta e diventi difficile recuperare quegli istanti di felicità perduti.