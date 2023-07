Tiberio Timperi, il fuori onda comico: gli passano un fazzoletto, poi lo spintone

Durante un inedito dietro le quinte, Tiberio Timperi si rende protagonista di una scena esilarante: è accaduto l’impensabile.

Dopo anni di collaborazione con l’azienda di Viale Mazzini, il conduttore dagli occhi blu continua ad essere una punta di casa Rai. Per lui, in questo periodo, le conferme arrivano una dietro l’altra e non è di certo un caso. Tiberio Timperi è il giornalista educato e divertente, con quel pizzico di irriverenza che rende le sue partecipazioni alle trasmissioni di successo mai banali. Nella stagione calda 2023 è al timone di Unomattina Estate, ma non finisce qui per lui.

A settembre infatti, il romano verrà “promosso” alla conduzione de I Fatti Vostri al fianco di Anna Falchi, già volto del programma da tre anni. “Ci conosciamo ma è la prima volta insieme”, si preannuncia così la nuova collaborazione tra i due, eppure è bastato poco per tirare fuori un polverone che sta già facendo parlare i media. Secondo Dagospia infatti, il conduttore avrebbe fatto pressione al fine di portare con sé l’amica e collega Ingrid Muccitelli con scarsi risultati.

Non sono mancati i momenti burrascosi anche a Unomattina Estate, come quello dell’ormai celebre “caso Ippoliti”. Questo infatti, aveva accusato Timperi di scarso interesse durante il suo intervento abbandonando in diretta la sua postazione. Ma i “dietro le quinte” inaspettati con il giornalista sono sempre dietro l’angolo. Questa volta un’inarrestabile risata ha conquistato il web.

“Il meglio della tv”, Tiberio Timperi scatena i social con il video inedito

Che il conduttore romano sia un vulcano di energia e divertimento, i telespettatori lo sanno bene. Il suo Unomattina Estate infatti, regala spesso momenti distesi e allegri, proprio nello stile di Tiberio Timperi, ma gran parte di quello che succede lontano dalle telecamere resta pur sempre un segreto. Se davanti alla macchina da presa il giornalista si mostra con un aplomb impeccabile, anche per lui qualche volta è difficile mantenere il controllo.

É stato lui stesso tuttavia, a regalare ai fan attraverso la sua pagina Instagram ufficiale, uno spezzone di quanto accaduto fuori onda proprio in una delle puntate del programma mattiniero. “Come sempre il meglio della tv è quello che non va in onda”, ha scritto a corredo di un video che lo mostra alle prese con una situazione assolutamente esilarante. Tiberio Timperi è in preda ad un’evidente ed inarrestabile ridarella, che lo ha portato addirittura a lacrimare.

Ecco allora che, mentre lui continua a ridere senza riuscire a placarsi, l’assistente di studio interviene porgendogli un fazzoletto con cui asciugare gli occhi. Ma non è tutto, perché il collaboratore continua a “girare il dito nella piaga”, facendo suonare il campanello che era presente in scena e che palesemente stava provocando le risate del conduttore.

Inevitabile dunque, che lui reagisse con un bonario spintone all’assistente, scatenando ulteriori risate da parte di regista e presenti in studio. “Sei un mito Tiberio! Spontaneo e simpatico”, scrive qualcuno confermando l’apprezzamento per il regalo social.