Gli alimenti che attraggono le formiche: a cosa fare attenzione per evitare “l’invasione” domestica

L’invasione da parte delle formiche è uno degli incubi più grandi dell’estate, ma con un po’ di attenzione si può facilmente evitare.

Tra gli ospiti più indesiderati delle nostre case in estate ci sono sicuramente le formiche che non si fanno scrupoli a invadere le nostre abitazioni in cerca di cibo per l’inverno.

Questi insettini minuscoli sono tra gli animali che più spesso possiamo trovare nelle nostre abitazioni, sia che abitiamo in città sia che naturalmente abbiamo una casa in campagna.

Prevenire è meglio che curare, soprattutto in questi casi.

Le formiche sono animali molto silenziosi e che possono accedere alle nostre abitazioni davvero da qualsiasi punto, anche se abitiamo ai piani più alti. Per questo motivo è davvero molto difficile prevedere una loro invasione, ma se stiamo attenti alle nostre azioni allora possiamo evitare problematiche ulteriori. Anche una singola briciola che cade sul pavimento è per loro un invito a nozze: ecco gli alimenti che assolutamente non dobbiamo far cadere a terra.

Gli ospiti meno graditi dell’estate: stai molto attento

Se da una parte molte persone pensano che gli insetti più fastidiosi siano le zanzare o le mosche, in realtà per certi versi sono proprio le formiche a generare più problemi nelle case. Questo perché possono essere delle specie davvero invasive quando si tratta di andare a caccia di cibo da trasportare all’interno dei formicai. Possono essere davvero centinaia di esemplari in un colpo solo ed è davvero complesso scacciarle via fino a che non togliamo ogni singolo residuo di cibo dalla nostra casa.

Non si tratta solo di togliere le briciole dal pavimento con una spazzata, ma di pulire anche i ripiani della cucina e soprattutto controllare anche all’interno di scaffali e dispense. Questo perché questi insetti sono anche abili scalatori e in poco tempo possono invadere anche superfici molto alte: un vero e proprio incubo.

Invasione di formiche: come evitarla facilmente

Come abbiamo detto non è semplice risolvere un’invasione di formiche quando questa è già partita, dato che qualche esemplare riesce sempre a sfuggire alla nostra vista. In questi casi dunque sarebbe meglio prevenire evitando di lasciare anche una singola briciola di cibo sul pavimento o sui ripiani della cucina.

Gli alimenti ricchi di zuccheri sono il cibo prediletto dalle formiche, infatti sono molto attratte dalle briciole di pane, dalla pasta, dai dolci, dalle torte o dallo zucchero stesso: ecco perché dobbiamo stare anche attenti a chiudere bene i barattoli dato che facilmente possono entrarci dentro.