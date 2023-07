Come ci si accorge di essere incinta? Tutti i segnali da non trascurare

Scoprire di essere in dolce attesa è una grande emozione. Ma come ci si accorge di essere incinta? Ecco i segnali da non trascurare.

Prima ancora del test di gravidanza, ci sono alcuni segnali che il corpo manda ad una donna per farle capire di essere incinta. Spesso si sottovalutano o non si collegano subito al fatto di essere in dolce attesa.

Eppure sono chiari e, conoscerli, può aiutare a godersi questo splendido momento della vita sin dal primo istante. Scopriamo quali sono.

I primi sintomi che si possono scorgere quando si è incinta

Fra i segnali da non trascurare che possono far capire di essere incinta c’è ovviamente l’amenorrea, cioè la mancanza del ciclo mestruale. Tuttavia questo non è un sintomo sufficiente per indicare l’avvenuta gravidanza.

Sì, perché tante donne soffrono di ciclo irregolare o di ritardi e non sempre possono ravvisare nell’amenorrea un sintomo chiaro dell’avvenuto concepimento. I segnali più chiari dell’inizio di una gravidanza in realtà si possono scorgere a partire dalla quinta/sesta settimana di gravidanza e sono:

nausee mattutine

perdite vaginali

senso di nausea e disgusto verso certi odori o sapori

necessità di urinare più del solito

seno turgido

mal di testa

sonnolenza

sbalzi d’umore

crampi

Spesso è proprio uno o più di questi sintomi a spingere una donna ad effettuare un test di gravidanza per accertarsi o meno del proprio stato interessante. In effetti è proprio con questo test che si può avere la certezza che la gravidanza sia iniziata. Ciò perché avviene la misurazione della presenza dell’ormone HCG (Gonadotropina Corionica) nelle urine. Questo ormone è prodotto proprio dalle cellule della placenta circa otto giorni dopo l’avvenuta fecondazione.

Quindi, una volta notati certi segnali inequivocabili che possono indicare l’inizio della gravidanza, soltanto con un test di gravidanza si potrà essere effettivamente certe di essere incinta. Ovviamente devono essere passati un po’ di giorni dal rapporto sessuale prima di fare il test (perché altrimenti sarà inutile farlo).

Insomma, il corpo della donna è meravigliosamente concepito per dare la vita e questi segni inequivocabili che vengono inviati quando la gravidanza è appena iniziata ne sono la prova. Cercare di non trascurarli è fondamentale per iniziare sin da subito il percorso della gravidanza con consapevolezza e tutto l’amore che richiede, facendosi seguire dai professionisti che saranno in grado di prendersi cura della futura mamma e del suo piccolo (o della sua piccola) con tutte le attenzioni che essi richiedono.