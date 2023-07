Qui piccolissima, oggi ha 59 anni ed è una delle donne più belle della tv: la riconoscete?

Chi è la bambina nella foto? Qui era molto piccola ma oggi è una delle donne più belle e richieste della tv. Guardate di chi si tratta.

Nel corso degli anni la sua carriera è cresciuta in maniera esponenziale, arricchendosi sempre più di esperienze straordinarie. Grazie al suo straordinario talento, l’artista in questione si è affermata nel mondo della recitazione, arrivando a recitare per i registi più celebri del Paese. Avete capito chi è?

Il suo è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri in assoluto, nota non solo per le sue straordinarie capacità recitative ma anche per la bellezza che da sempre la contraddistingue. Diventata famosa quando era ancora molto giovane, l’attrice ha debuttato nel mondo del cinema grazie a Pasquale Squitieri, il compianto regista.

Oggi tutti conoscono la celebre attrice che, con il tempo, è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti. A prova della sua notorietà ci sono i social, dove l’artista è una star vera e propria. Qui sono moltissimi i fan che provengono da tutta la penisola e che non mancano mai di dimostrarle tutto il loro affetto. Proprio online è apparsa la foto dal passato, ecco di chi si tratta.

La bimba nella foto è una star del cinema

Nata a Roma nel 1964, l’attrice in questione è proprio lei: Nancy Brilli. Attrice dallo straordinario talento, nel corso degli anni la Brilli ha recitato in film e serie tv di successo. Tra questi è impossibile non ricordare Compagni di scuola, Natale in crociera, ma anche La vita è una cosa meravigliosa, Sapore di te e tanti altri ancora.

Icona indiscussa della fiction all’italiana, la Brilli è stata Roberta in Commesse, la P.R. Vicky a Il bello delle donne, Renata in Caterina e le sue figlie e tanti altri ruoli che le hanno regalato una fama senza precedenti. Negli ultimi anni la Brilli si è dedicata anche al mondo dei social, pubblicando foto e video che la vedono protagonista.

Tra queste c’è anche la foto che qualche settimana fa la bella Nancy ha pubblicato su Instagram. Lo scatto appartiene al passato e vede protagonista la nota attrice quando era ancora molto piccola. “Prima elementare”, si legge nella didascalia che accompagna la foto.

Con i capelli ricci biondi e gli occhi a mandorla, un suo tratto distintivo, la Brilli era davvero una splendida bambina. Ne è passato di tempo da quello scatto e oggi che l’attrice ha 59 anni vanta all’attivo una carriera tra le più ricche in assoluto.