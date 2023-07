Cecilia Rodriguez incinta? L’indizio comune a tutte le sue foto social

L’ultimo rumors dell’estate riguarda Cecilia Rodriguez e una possibile gravidanza. C’è un dettaglio in tutte le sue foto che dimostrerebbe la dolce attesa.

Anche Cecilia Rodriguez, come la sorella Belen, è al centro del gossip quest’estate. La piccola di casa potrebbe essere incinta, secondo i più attenti ci sarebbe un indizio in comune in tutte le sue foto in vacanza che dimostrerebbe l’arrivo di una cicogna.

La ragazza si trova a Mykonos con il compagno Ignazio Moser e si sta godendo il meraviglioso mare della Grecia, alcuni dettagli lascerebbero pensare a una gravidanza.

Gravidanza Cecilia Rodriguez, quel dettaglio che spunta nelle foto

Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa, è questo l’ultimo rumors che riguarda la grande famiglia argentina. La sorellina di Belen Rodriguez è in vacanza con il compagno Ignazio Moser e ci sarebbe un dettaglio che spunta in ogni foto.

L’argentina sta documentando sui social le giornate a Mykonos e i ben attenti hanno notato che nelle foto compare sempre di schiena o frontale. Una scelta voluta o pura casualità? Ebbene questo particolare ha infiammato il gossip e ha subito fatto pensare che Cecilia e Ignazio aspettino un bambino.

La scelta di farsi scattare sempre foto di schiena o comunque frontali potrebbe essere dettata dalla volontà di non mostrarsi mai di profilo e dunque far vedere quel piccolo rigonfiamento che compare nei primi mesi di gravidanza. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata, ma guardando tutte le sue foto a Mykonos è impossibile non notare questo dettaglio.

Un particolare che balza subito all’occhio e che accomuna ogni scatto di Cecilia Rodriguez in vacanza. Del resto se fosse incinta non ci sarebbe nulla di strano. Lei e Ignazio sono prossimi alle nozze e, sebbene non è stata ufficializzata una data, i fiori d’arancio dovrebbero arrivare molto presto.

Così, mentre Belen è al centro del gossip per la presunta rottura con Stefano De Martino e l’inizio di una nuova relazione con Elio Lorenzini, la sorella più piccola potrebbe aver deciso di allargare la famiglia. Questa sarebbe senz’altro una bella notizia, il clan Rodriguez si allarga e Cecilia potrebbe dare un cuginetto o una cuginetta a Santiago e Luna Marì.

Per avere una conferma sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez dovremo attendere una comunicazione ufficiale della show girl argentina o del suo compagno. Se fosse davvero in dolce attesa è probabile che lo dirà superato il primo trimestre.