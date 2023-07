Frigorifero che emana cattivi odori e pieno di incrostazioni: la soluzione “magica” per pulirlo senza detersivi

Quante volte ti è capitato che il frigorifero emanasse cattivi odori? Ecco come risolvere e pulirlo senza detersivo.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti in una casa: qui riponiamo il cibo che vogliamo stia al fresco e sia conservato a modo. Eppure, certe volte il frigorifero potrebbe emanare dei cattivi odori, non per forza perché al suo interno c’è qualcosa che puzza. La causa potrebbe essere che l’elettrodomestico non è ben pulito o, addirittura, non è mai stato pulito.

Altre volte invece è probabile che si sia dimenticato del cibo chiuso male che, a lungo andare, può emanare odore sgradevole. Ma come fare per eliminare i cattivi odori e pulire le incrostazioni (che anche potrebbero avere un peso in questo inconveniente)?

La soluzione “magica” per pulire il frigorifero senza detersivi: usala per eliminare cattivi odori e incrostazioni

È importante effettuare una pulizia periodica del frigorifero con dei prodotti naturali, efficaci e funzionali, che disinfettano ed eliminano i cattivi odori o, meglio, li assorbono. Preferire gli ingredienti naturali a quelli chimici proprio perché all’interno dell’elettrodomestico andranno degli alimenti che poi mangeremo.

Ecco la soluzione “magica” per eliminare cattivi odori e incrostazioni dal frigorifero: per prima cosa, una pulizia a fondo di questo elettrodomestico parte dallo svuotarlo ovvero togliere tutto ciò che è in esso contenuto. Poi passare alla pulizia vera e proprio usando aceto e bicarbonato. Potranno essere inseriti in un dosatore spray (il bicarbonato si scioglierà almeno parzialmente nel liquido) e poi spruzzati sul frigorifero.

Con un panno in microfibra o una spugna morbida, sciacquare bene e togliere gli eventuali residui di bicarbonato. Asciugare e, infine, riordinare tutto il frigorifero con i vari alimenti che c’erano al suo interno. Per togliere tutti gli odori, poi, un consiglio della nonna è quello di posizionare all’interno del frigo, un bicchierino con del bicarbonato per catturare tutti gli odori ed assorbirli.

Oltre all’aceto e al bicarbonato, utili per il medesimo scopo sono anche il limone. Basterà posizionare alcune fette nel frigorifero, rimuoverle e sostituirle ogni settimana. Anche la patata, sbucciata e lasciata in frigorifero, assorbe gli odori (andrà sostituita ogni 2 o 3 giorni). Non tutti lo sanno ma anche lasciare una ciotola con il caffè nel frigo, serve proprio per cattura gli odori emanati dall’elettrodomestico.

Insomma, è facile pulire il frigorifero e risparmiarsi così odori sgradevoli e incrostazioni che sono anche antiestetiche. La regola è di fare questa pulizia ogni mese (agendo anche sulle guarnizioni). In linea di massima, comunque, la puzza si può prevenire con delle corrette abitudini come: riporre gli alimenti con odori forti all’interno di contenitori ermetici (ad esempio cipolla, melone, formaggi), e controllare che gli alimenti conservati non vadano a male.