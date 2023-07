Anche tu pulisci il bagno così? Rischi una contaminazione crociata ed i danni per la salute sono impensabili

La pulizia del bagno è fondamentale ma va fatta correttamente senza errori altrimenti si rischia la contaminazione crociata.

Spesso compiamo gesti senza pensare alle reali conseguenze, fanno parte delle nostre abitudini quotidiane eppure hanno conseguenze molto importanti per la salute.

Quando si parla di bagno e quindi in particolare del lavaggio degli igienici la pulizia non è mai troppa come anche l’attenzione a cosa si fa e come si fa perché ovviamente si tratta di un’area molto delicata.

Pulizia del bagno: come effettuarla correttamente

Il bagno andrebbe deterso ogni giorno e, meglio ancora, dopo ogni utilizzo. In questo modo sicuramente sarebbe possibile preservarne la salubrità. Gli studi hanno dimostrato non solo quanto possa essere sporca una tavoletta del wc anche ad uso domestico ma soprattutto quanto questi batteri e virus saltellino ovunque perché non viene abbassata la tavoletta oppure si scarica l’acqua senza chiudere il wc, facendo arrivare ovunque anche sull’asciugamano del viso, tutto il contenuto batterico.

Ciò fa capire che arma potenzialmente pericolosa è il bagno e soprattutto perché bisogna fare attenzione. Quindi la prima regola da seguire che è quella meno diffusa per tutti, l’uso diversificato dei prodotti. C’è infatti l’abitudine ad avere prodotti per il bagno e prodotti per la cucina come spugne, panni morbidi ecc. Tuttavia non basta questa differenziazione, questo perché non è possibile lavare il wc con quello che poi si usa per lavare il lavabo del bagno.

Questo richiede quindi l’uso di panni differenti da indirizzare a doccia, wc, lavabo, bidet. Per risolvere il problema organizzativo sicuramente è comodo averne di colori differenti così da sapere ognuno di quelli a cosa è destinato.

Quando si parla di contaminazione crociata si intende infatti il trasferimento dei batteri presenti in un punto ad un altro punto che ne era privo. Passare un prodotto su un wc e poi con lo stesso panno pulire il lavabo in cui ad esempio si lavano i denti o il viso ha risvolti importanti. Si rischia di diffondere ovunque ad esempio l’E. Coli che è altamente pericoloso per la salute intestinale con pesanti risvolti per la propria salute.

Bastano poche attenzioni per ottenere un’igienizzazione completa dello spazio e anche una pulizia accurata che non abbia possibili risvolti. Vale la pena sempre usare un prodotto disinfettante con capacità di debellare i batteri al 100%. Inoltre per la pulizia è indispensabile sempre usare dei guanti e successivamente andare a igienizzare tutto ciò che è stato impiegato, il bicarbonato è un validissimo alleato in questo senso.