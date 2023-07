Antonella Clerici curiosità: che titolo di studio ha la conduttrice

Volto tra i più amati della Rai, Antonella Clerici è famosissima ma pochi conoscono il suo titolo di studio: non indovinereste mai.

Un sorriso solare e spontaneo, in grado di mettere a proprio agio e far sentire a casa tutti: grazie a quest’ “arma” così potente, Antonella Clerici ha conquistato il pubblico italiano fin dai suoi esordi. Era la fine degli anni ’80 quando, dopo essere stata annunciatrice dell’emittente Telereporter ed aver preso parte giovanissima a Semaforo giallo e Oggi sport su Rai 2, approda a Dribbling al fianco di Gianfranco de Laurentiis e la sua carriera svolta definitivamente.

Nata a Legnano il 6 dicembre del 1963, Antonella è da almeno vent’anni una delle conduttrici di punta della Rai, dove ha condotto trasmissioni di enorme successo come Il treno dei desideri, La prova del cuoco, Ti lascio una canzone, Portobello, Sanremo Young, The Voice Senior e per ben tre volte il Festival di Sanremo.

Da settembre 2021 la vediamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 11:55 alle 13:30, al timone di È sempre mezzogiorno su Rai 1 affiancata dal cuoco Lorenzo Biagiarelli, “le nonne” Anna e Amelia, Fulvio Marino e Alfio Bottaro. Un’altra grande conferma per lei, visto il riscontro in termini di ascolti che quotidianamente il format raggiunge. In questi anni, la Clerici non ha fatto altro che dare prova della sua professionalità e della sua capacità di bucare lo schermo, ma quanti immaginerebbero che il suo titolo di studio è molto lontano dalla tipologia di lavoro che ha scelto?

Antonella Clerici, quasi nessuno sa qual è il suo titolo di studio: difficile da indovinare

Se del suo percorso televisivo, bene o male, tutti conoscono le tappe fondamentali, ben pochi sono a conoscenza del percorso scolastico e universitario fatto dall’amatissima Antonella. Sì, perché nel suo curriculum c’è una laurea conseguita col massimo dei voti! Il dettaglio che può sorprendere però è che tale titolo di studio è abbastanza lontano da quella che poi è stata la sua carriera da donna di spettacolo.

Il dettaglio che può sorprendere però è che tale titolo di studio è abbastanza lontano da quella che poi è stata la sua carriera da donna di spettacolo. Da ragazza, la Clerici ha frequentato il liceo classico e poi ha proseguito la sua formazione iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza.

Un settore che nell’immaginario collettivo si discosta molto dalle note di colore che caratterizzano la spumeggiante personalità di Antonella. A ben guardare, però, anche la sua celeberrima collega Maria De Filippi si è laureata in Legge prima di diventare una stella della tv: sarà una casualità?