Stanchezza e dolori muscolari, sono segnali da non sottovalutare: potrebbe trattarsi di questa infezione

Avvertire una stanchezza cronica o dolori persistenti potrebbe avere un risvolto inatteso che nessuno immagina.

In alcuni casi la stanchezza può essere legata allo stress, ad un periodo di particolare impegno, a situazioni difficili ma in altri casi è una condizione che ha un risvolto legato alla salute.

In questo caso quindi bisogna fare attenzione e capire qual è il problema per evitare che degeneri, facendo accurati controlli medici.

Stanchezza e dolori muscolari: la causa

Il nostro organismo manifesta in modi differenti la condizione di disagio e difficoltà per questo è importante non sottovalutare quelle che sono le condizioni del corpo e i segnali che si sta inviando. Quando si presenta una stanchezza che diventa cronica e dolori che non tendono a svanire, c’è qualcosa che non va. Si potrebbe trattare infatti della sindrome della stanchezza cronica, patologia che colpisce in modo specifico le donne tra i 20 e i 40 anni e che determina oltre 200 mila casi.

I sintomi più comuni sono stanchezza, dolori, linfonodi ingrossati, fastidio nella zona cervicale, mal di testa, spossatezza. Questi problemi però possono essere legati anche a un’infezione di cui magari non si ha traccia e che non si pensava di avere. Nello specifico è il virus Epstein Barr ovvero la meglio conosciuta mononucleosi a causare questo problema.

Una malattia infettiva che si trasmette con la saliva, per questo è nota anche come malattia del bacio. Si può trasmettere anche tramite bicchieri, goccioline di saliva o tosse. È una condizione molto fastidiosa che porta a sintomi moderati ma anche importanti. Una delle sintomatologie più comuni è legata proprio al senso di stanchezza. Questa però colpisce anche gli organi come il cuore, i polmoni, il sistema nervoso e può incubare fino a 50 giorni, per questo non bisogna sottovalutare la situazione.

La cosa da fare è rivolgersi al proprio medico per tutti gli esami del caso e per capire se effettivamente c’è l’infezione in corso. Anche perché si tratta di una malattia facilmente trasmissibile e quindi è probabile che vengano contaminati anche gli altri.

Le complicazioni della mononucleosi sono epatite, anemia, miocardite, meningite, encefalite. A volte quindi la semplice stanchezza se ripetuta nel tempo non è mai solo stanchezza ma può essere molto altro. Il medico stabilirà se si tratta di questo o se ci sono carenze alimentari o troppo stress e anche come procedere in ogni senso per migliorare le proprie condizioni di salute.