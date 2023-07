Altro che addio a Don Matteo! Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico smentiscono tutto con un siparietto

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno detto addio a Don Matteo? I due attori hanno subito smentito la notizia. Ecco come.

Entrambi sono sempre stati molto apprezzati nel panorama televisivo italiano, proprio grazie al loro talento e alla loro simpatia. Celebre è infatti diventata la loro partecipazione alla fortunata fiction Rai Don Matteo, che riscuote un grande successo già da molti anni e che l’anno precedente ha dato il benvenuto a Raoul Bova nei panni di don Massimo.

Nella serie tv, Giannetta e Lastrico interpretano i personaggi di Anna e Marco e hanno subito messo in evidenzia la propria sintonia dinnanzi alla macchina da presa. Le voci avevano inizialmente detto che i due non sarebbero stati presenti nella nuova stagione di Don Matteo, ma in realtà così non è. Ecco che arriva infatti la conferma ufficiale.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ma quale addio a Don Matteo!? Gli attori ci saranno

La loro è una delle coppie televisive più amate del piccolo schermo italiano, e che ha saputo sempre emozionare il grande pubblico nazionale. I fan più affezionati si erano fatti detti dispiaciuti per la loro presunta assenza nelle nuove puntate di Don Matteo, ma ci hanno pensato i diretti interessati a chiarire ogni dubbio e a dire come stanno davvero le cose.

Lo hanno fatto postando un video social, che odora tanto di annuncio ufficiale e in cui entrambi hanno finalmente svelato la verità sui loro futuri progetti. “Tanti percorsi sono bellissimi e siamo davvero fortunati quando vi partecipiamo“, ha infatti detto Lastrico, parlando poi di tutti i momenti trascorsi sul set e delle emozioni che ha lasciato loro questa esperienza. Il siparietto è però terminato con gli attori che esclamano “Ci siamo ancora, anche quest’anno“.

A differenza di quello che dicevano le tante indiscrezioni, Giannetta e Lastrico non diranno infatti nessun addio a Don Matteo ma ci saranno anche in questa nuova stagione. Entrambi non hanno però voluto rivelare dettagli in più sulle puntate, ma hanno concluso dicendo “Viva Don Matteo. Ci vediamo a Spoleto“. Una notizia, questa, che ha commosso tutti i fan e che ha ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei followers.

Migliaia di persone non vedono infatti l’ora che ricomincino le nuove puntate di Don Matteo: la fiction avrà anche questa volta in serbo per i fan numerose sorprese e altrettanti colpi di scena. I telespettatori hanno così fatto un sospiro di sollievo nell’apprendere questa news, che ha entusiasmato i più appassionati alla serie.