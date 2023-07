Vacanze in Sardegna: le spiagge più belle da vedere almeno una volta

La Sardegna è la meta per eccelenza quando si tratta delle vacanze estive, soprattutto per le sue spiagge tra le più belle al mondo.

Se la costa è uno spettacolo in ogni punto ci sono sicuramente alcune destinazioni da vedere almeno una volta nella vita, luoghi unici per la loro bellezza naturalistica e paesaggistica.

Dalle calette alle spiagge attrezzate c’è sempre ampia scelta, quindi non è necessario spendere tanti soldi per godersi una bellissima vacanza di mare.

Le spiagge più belle della Sardegna

Una delle più belle da vedere è sicuramente la spiaggia che si trova a Nuoro, Cala Goloritzè. Si tratta di un’insenatura spettacolare con mare cristallino e un’atmosfera da sogno, molto naturale. Intorno alla spiaggia sorge la macchia mediterranea e questa combinazione ad effetto con il mare per colori e profumi è veramente incredibile.

Anche Cala Mariolu è spettacolare, una delle più belle in assoluto dove ci sono piccoli sassi e sabbia bianca, anche qui è molto particolare l’ambientazione perché sembrano quasi dei fiocchi di neve per le loro dimensioni. Da non perdere Su Giudeu, il territorio è incredibile anche per le dune di sabbia che costeggiano tutto il territorio insieme a ginepri secolari che rendono nel complesso l’atmosfera unica nel suo genere.

La spiaggia Rosa ovviamente è da vedere, è uno spettacolo naturale senza precedenti. Si può fare la visita con le guide del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena. Questa spiaggia è tra le più famose e spettacolari al mondo, ci sono frammenti di corallo, conchiglie e la sabbia è praticamente rosa. La spiaggia di Solonas è lunga e molto comoda, ampia e perfetta per le famiglie.

L’acqua è molto bassa in riva quindi i bambini possono giocare, se ci si allontana invece è perfetta per fare snorkeling, c’è una sorta di gradino dove improvvisamente non si tocca più con i piedi sulla sabbia. La Pelosa sembra una piscina a cielo aperto, una delle più fotografate al mondo, un quadro.

La spiaggia di Tuerredda invece è più selvaggia e particolare, ha una conformazione fuori dall’ordinario che la rende molto amata da chi è in cerca di qualcosa di speciale. Fondale sabbioso, fauna marina, non mancano anche stabilimenti e ristoranti. Cala Coticcio è da vedere, si trova a La Maddalena ed è un sogno, una cala in un Parco Nazionale che offre sabbia bianca e mare cristallino. Tra queste c’è l’imbarazzo della scelta ma le spiagge sarde sono veramente tra le più belle al mondo.