Rossella Brescia, il mini dress nero è perfetto e in super sconto: costo e brand

Impeccabile e stilosa, Rossella Brescia si mostra con un abito super sexy. Ecco il costo e brand dell’outfit che sta facendo impazzire i fan.

Artista poliedrica, Rossella Brescia nasce come ballerina e la si può rammentare nei programmi tv degli anni ’90, periodo dei suoi esordi. Solo successivamente, una volta acquisita una certa fama, approda ad Amici, proprio come insegnante di danza, per quanto l’esperienza sia durata solamente pochi anni. Oggi si è rivelata attrice di fiction e teatro nonché recentemente speaker radiofonica, incantando gli ascoltatori con la sua spontaneità e simpatia.

Naturalmente, nel mondo dello spettacolo conta anche la bellezza ed è un dato di fatto. A riguardo l’ex Miss Sorriso Puglia ne sa qualcosa poiché considerata la donna più bella d’Italia, soprattutto da parte di alcuni utenti, dopo aver preso visione di uno scatto social che la immortala avvolta in un mini-dress nero fasciante, conferendole quell’allure molto sensuale. Le fashion-addicted impazzite tanto da voler conoscere prezzo e marchio, a tutti i costi.

Rossella Brescia, il suo outfit è un must-have: ecco prezzo e brand

Qualunque abito sfoggi, Rossella lo rende magnifico con il suo portamento aggraziato, dovesse trattarsi anche di un completo costituito da jeans e t-shirt. Negli ultimi giorni l’ex showgirl ha osato, mostrandosi in un abito da favola, per gli amanti della moda nonché scatenando molteplici commenti di apprezzamento. Come già poc’anzi accennato, qualcuno la considera la più bella in assoluto, ponendo a paragone la sua beltà con quella attuale delle giovanissime.

Un outfit speciale per un evento altrettanto importante come l’RDS Summer Festival, emittente radiofonica di cui è proprio conduttrice. Due tappe svoltesi a Messina e la bellissima, in qualità di ‘regina’ della festa, ha indossato un mini dress nero, cut-out, laminato con lacci dietro il collo. Firmato Rodarte e rivenduto da Gibot Roma, al momento è super scontato, a € 168, per quanto il prezzo pieno si attesti intorno agli € 280. Come si evince un costo medio-alto, non per tutte le tasche.

Una presenza di grande fascino che ha infiammato il web, definendola con alcuni aggettivi quali ‘pazzesca‘ oppure ‘perfetta‘. Anche le sue colleghe nonché personaggi di spicco del mondo dello spettacolo hanno gradito piacevolmente, tra cui Maria Grazia Cucinotta e Tosca D’Aquino, queste ultime altre due bellezze ineguagliabili. Al momento si è in attesa dei prossimi appuntamenti della manifestazione musicale, previsti il 28 e 29 luglio a Sanremo, a seguito dell’ottima performance di Rossella nella magnifica Sicilia, pochi giorni fa.