Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati, le due donne di Pupo

Pupo, il famosissimo cantante, si è sposato giovanissimo e qualche anno dopo ha allacciato una seconda relazione. Scopriamo chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati.

Pupo è un famosissimo cantante ed è un personaggio televisivo che negli anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. La sua carriera è così ricca che sarebbe difficile citare tutto quello che ha fatto in poche righe. E’ un cantautore, paroliere, è un compositore e un conduttore televisivo. Da quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica e dello spettacolo è riuscito a raggiungere una popolarità immensa.

E’ stato l’interprete e l’autore di grandi successi internazionali, come per citarne alcuni: Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse e tantissimi altri ancora. Il suo primissimo album, chi lo segue dal debutto, lo ricorderà, usciva nel 1976 e si intitola Come sei bella. Ad oggi si può dire che ha calcato i più importanti palchi e di strada ne ha fatta. La sua musica è sicuramente al centro dell’attenzione, dato che è ascoltatissima ma a quanto pare non si parla solo di questo. Dell’artista, infatti, si è parlato spesso e con grande forza della sua vita privata. Pupo non l’ha mai tenuta nascosta e ha sempre raccontato di avere una moglie ma anche un’amante: scopriamo chi sono.

Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati, moglie e amante di Pupo: la vita privata dell’amatissimo cantante

Pupo è un cantante che negli anni ha saputo farsi amare dal pubblico, tant’è che la sua musica è apprezzatissima. Molte canzoni sono diventate dei tormentoni e ancora oggi, a distanza di anni dall’uscita, sono cantante a squarciagola in giro per il mondo. Ebbene sì, perchè la fama del cantautore non si ferma all’Italia ma va oltre i nostri confini. Questa popolarità accompagna la sua carriera ma a quanto pare anche la sua vita privata.

Negli anni si è spesso parlato di questo, in particolare in riferimento alle donne della sua vita.

Se non lo sapete, Pupo ha una moglie ma anche un’altra donna e non l’ha mai nascosto: sono oltre 30 anni che conduce una vita da bigamo dividendosi.

Il cantante dal 1974 è sposato con Anna Erli mentre dal 1989 ha iniziato una storia d’amore con Patricia Abate. La moglie del cantante è molto riservata, non è approdata nel mondo dello spettacolo e ha sempre preferito mettersi da parte evitando i fotografi e le luci del piccolo e grande schermo. La coppia si è sposata quando era molto giovane e ha avuto due figli, Ilaria e Clara. Inoltre, l’artista ha anche un altro figlio: il terzogenito è nato dalla una relazione extraconiugale.

Chi è Patricia Abate, l’altra donna di Pupo

Qualche anno più tardi il matrimonio è arrivata un’altra donna nella sua vita. Questo però per Pupo non ha voluto dire distacco o separazione da sua moglie ma anzi, ha arricchito la sua vita con una nuova presenza.

Infatti, nel 1989, dopo circa 12 anni dall’essere diventato marito di Anna, ha allacciato una relazione con Patricia Abate. Cosa sappiamo su di lei? Quest’ultima, a quanto pare, lavora a stretto contatto con il cantautore. E’ la sua manager e oggi anche compagna. Hanno legato diversi anni fa e non si sono più separati.

La moglie però, a quanto pare, ha accettato questo nuovo legame e adesso Pupo, da oltre 30 anni, conduce una vita sentimentale da bigamo.

